Google bevestigt lanceringsevenement Pixel 6 op 19 oktober

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft officieel bevestigd dat zijn volgende smartphones, de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro , op 19 oktober zullen worden aangekondigd tijdens Googles Pixel Fall Launch.

In de afgelopen jaren - 2020 is een beetje een uitzondering - heeft Google in oktober een lancering gehad waar het zijn hardware-apparaten heeft laten zien. Dit is waar de Pixel-telefoons traditioneel worden onthuld, naast een reeks andere technologieën en soms andere hardware.

In tegenstelling tot Apple, waar geheimhouding de sleutel is voor elke lancering van een nieuw product, is Google nogal laissez-faire over het geheel.

#Pixel6 , de nieuwe Google Phone.



Stem af op 19 oktober om 10.00 uur PT: https://t.co/zmp5byVq1y #Pixel6Launch pic.twitter.com/v3wwySE5gs — Gemaakt door Google (@madebygoogle) 5 oktober 2021

Het bedrijf kwam naar voren en bevestigde eerder een reeks specificaties en details en lijkt niet in de war te raken door lekken – in plaats daarvan heeft het enkele geruchten bevestigd – waaronder de aankondiging dat de telefoon op Tensor zou draaien, het is een chip van eigen bodem.

Dat betekent dat we veel meer weten over hoe de Pixel 6 en Pixel 6 Pro eruit zien dan bij de lancering van andere apparaten, maar er valt nog veel te leren.

Google heeft lang de benadering gevolgd dat AI en machine learning een grote rol spelen in de evolutie van apparaten in plaats van alleen hardware, en dat is nergens duidelijker dan in de cameras.

Recente fotografische ontwikkelingen leunen meer op computationele fotografie dan op hardware - denk aan de nachtmodus of portretmodus - waardoor Google verbeteringen kan terugdraaien naar apparaten die veel ouder zijn, iets wat andere fabrikanten misschien terughoudend zijn om te doen.

Dat betekent dat ondanks dat we allemaal weten hoe deze Pixel-telefoons eruit zien, we niet allemaal weten wat ze zullen doen en welke slimme AI-functies Google zou kunnen aankondigen.

Het evenement vindt plaats op 19 oktober en vindt plaats om 10.00 uur Pacific Time, dus dat is 18.00 uur Engelse tijd. We zien je daar!