Zal de opvouwbare Pixel-telefoon er zo uitzien?

(Pocket-lint) - De Pixel 6 van Google moet nog worden gelanceerd, en toch zijn er het afgelopen jaar talloze geruchten ontstaan die beweren dat de dochteronderneming van Alphabet werkt aan een opvouwbaar model onder de Pixel-banner.

Ondanks dat er bijna geen direct bewijs is behalve octrooiaanvragen - waarvan de geschiedenis ons vertelt dat het een ongegronde arbiter is om te bepalen of een bedrijf daadwerkelijk aan een stukje technologie werkt of niet - blijft het woord zich verspreiden dat we de lancering van het eerste bedrijf van het bedrijf kunnen zien. generatie al eind 2021 opvouwbaar.

Ons meest beslissende bewijs komt van codenamen die zijn gespot in de Android-broncode , die lijken te verwijzen naar apparaatmodellen die experts alleen kunnen toeschrijven aan een niet-uitgebrachte opvouwbare.

Aangezien het einde van het jaar snel nadert en Google de officiële verkoopdatum voor de volgende Pixel nog steeds niet heeft onthuld, zou het bedrijf dat op verrassende wijze een opvouwbare smartphone aankondigde tijdens het Pixel 6-keynote-evenement het zeker de consumententech-shock van het jaar maken.

Nieuwe renders van conceptkunstenaar Waqar Khan geven ons nu een eerste blik op wat er kan komen.

Ontworpen op dezelfde manier als de Galaxy Z Fold 3 in plaats van de ogenschijnlijk meer populaire Flip 3, meet de fictieve opvouwbare Pixel 7,6 inch wanneer hij wordt geopend en heeft hij een smal maar volledig scherm aan de voorkant wanneer hij gesloten is.

Het deelt het identieke nieuwe cameramodulesysteem dat Google zo stoutmoedig heeft aangeprezen sinds de bevestiging van het bestaan van de Pixel 6 in augustus en bevat twee perforatie-uitsparingen aan de voorkant van de camera op zowel het voordisplay als de grotere binnenunit.

Hier is een blik op de renders.

Wat de prijzen betreft, is er officieel nog geen indicatie van wat je kunt verwachten, maar als de andere opvouwbare smartphones op de markt een indicatie zijn, verwacht dan niet dat deze voor minder dan $ 1.600 / £ 1.500 in de winkel liggen.

En tot slot, als je geïnteresseerd bent in het bekijken van de Pixel 6-dekking van Pocket-lint, klik dan hier .

