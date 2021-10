Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft vandaag op hun Android Developer Blog aangekondigd dat de bron van het nieuwste besturingssysteem van het bedrijf, Android 12 , naar het Android Open Source Project (AOSP) wordt gepusht, wat betekent dat het vanaf vandaag officieel als publiekelijk wordt vrijgegeven.

Android 12 is sinds mei beschikbaar, maar je had een Pixel 3 of nieuwer nodig om het te proberen met het Android-bètaprogramma .

Wat betreft wanneer de eerste apparaten de update zullen ontvangen, zegt Google dat in aanmerking komende Pixel-telefoons Android 12 in "de komende weken" zullen zien, met vlaggenschipmodellen van Samsungs Galaxy-lijn, OnePlus, Oppo, Vivo en Xiaomi voor later in 2021 .

Android 12 wordt gelanceerd met een reeks belangrijke nieuwe functies, waaronder een van de meest drastische visuele revisies van de Android-gebruikersinterface in jaren. Google noemt het Material You, en het is een frisse ontwerptaal waarvan het bedrijf hoopt dat het in de toekomst als sjabloon zal dienen voor alle toekomstige herontwerpen van Android-apps.

Er zijn ook grote veranderingen in het meldingssysteem, het widgetontwerp en privacycontroles met camera- en microfoonindicatoren, waardoor een klein stukje iOS naar de nieuwste versie van Android wordt gebracht.

