Google Pixel 6-prijzen en releasedatum lekken

(Pocket-lint) - De Google Pixel 6 en 6 Pro hebben de afgelopen maanden uitgebreid gelekt, waarbij Google zelf zelfs in actie kwam door officiële afbeeldingen van de achterkant van de telefoons vrij te geven, samen met details van de chipset erin en teaservideos.

Het laatste lek vertelt ons hoeveel we kunnen verwachten te betalen voor de volgende vlaggenschiptelefoons van Google, en ondersteunt eerdere geruchten over wanneer we kunnen verwachten dat de apparaten worden gelanceerd.

Volgens YouTuber Brandon Lee (@thisistechtoday), via Gadgets 360 , zou de Google Pixel 6 € 649 kosten, wat ongeveer £ 555 is in het VK en ongeveer $ 770 in de VS. Ondertussen zou de Google Pixel 6 Pro ongeveer € 899 kosten, wat ongeveer £ 770 is in het VK en ongeveer $ 1065 in de VS.

Lee zei ook dat zijn bronnen hebben beweerd dat de reguliere Pixel 6 in Carbon- en Fog-kleuropties zal komen, hoewel hij de kleurnamen voor het Pro-model niet noemde.

Wat de releasedatum betreft, verscheen 19 oktober opnieuw op basis van Lees bronnen, met een verkoopdatum van 28 oktober. Er is nog niets officieels bevestigd, hoewel deze datum nu meerdere keren is genoemd uit meerdere bronnen.

Alle geruchten rondom de Google Pixel 6 lees je in onze aparte feature . We hebben ook een functie waarin alles wordt beschreven wat we tot nu toe weten over de Pixel 6 Pro .