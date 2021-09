Google Pixel 6-camerafuncties gedetailleerd in lek

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google zal naar verwachting ergens in oktober de Pixel 6 en Pixel 6 Pro aankondigen en hoewel het bedrijf al verschillende elementen van de apparaten officieel heeft geplaagd, biedt een recent lek wat meer informatie over de camerafuncties.

Een rapport over XDA Developers biedt wat informatie op basis van een interne, niet-uitgebrachte versie van de Google Camera-app, samen met informatie en inzichten uit een niet nader genoemde bron.

Volgens het rapport zou de Google Pixel 6 Pro een ultragroothoekcamera aan de voorkant kunnen hebben die twee vooraf gedefinieerde zoomniveaus van 0,7X en 1,0X zou kunnen bieden.

Een reeks andere camerafuncties werden ook gedetailleerd in het rapport, waaronder iets dat "swiss" wordt genoemd, waarvan wordt gezegd dat het is gekoppeld aan een functie genaamd "magic eraser". Hoewel het nog niet duidelijk is wat de functie doet, wordt er gespeculeerd dat het gebruikers in staat zou kunnen stellen objecten of mensen te verwijderen na een opname.

Andere functies die in het rapport worden genoemd, zijn Face Deblur - waarvan wordt gezegd dat het meerdere afbeeldingen van de hoofdsensor neemt en deze combineert tot een enkele HDR-afbeelding, terwijl ook de ultragroothoeksensor wordt gebruikt om tegelijkertijd shaper-afbeeldingen vast te leggen.

Er is een "Motion Blur" -functie waarvan wordt gezegd dat deze "creatieve vervagingseffecten aan je fotos toevoegt", terwijl er wordt gespeculeerd dat een "Babymodus" -functie automatisch kan herkennen wanneer een baby aan het spelen is en een foto kan maken.

Natuurlijk is er nog niets officieel, dus het kan zijn dat sommige van deze camerafuncties niet direct op de Pixel 6 verschijnen - of natuurlijk helemaal niet. Je kunt alle geruchten over de Pixel 6 lezen in onze aparte functie , en we hebben ook een functie op de Pixel 6 Pro .

