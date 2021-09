Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft een nieuw bericht op hun blog gepubliceerd vandaag met details over een reeks nieuwe opmerkelijke toegankelijkheidsfuncties die binnenkort voor alle Android-telefoons beschikbaar zijn.

Tegelijkertijd kondigde het bedrijf ook aan dat, net als Tesla, binnenkort videogames beschikbaar zullen zijn om te spelen op alle Android Auto-systemen. Het spreekt voor zich dat gamen in je auto iets is dat alleen kan worden geactiveerd als het voertuig in de parkeerstand staat.

Echter, volgens de nieuwe reeks opmerkelijke toegankelijkheidsfuncties die binnenkort voor Android beschikbaar komen, kondigt Google twee belangrijke innovaties aan, genaamd Camera Switches en Project Activate, die de gehandicapte gemeenschap enorm zouden moeten helpen om hun telefoons effectiever te gebruiken op een natuurlijke, gemakkelijk te controle manier.

Deze korte videodemonstratie die door Google wordt gedeeld, legt het het beste uit, maar voor het geval je het niet kunt bekijken, zullen we ons best doen om het je uit te leggen.

Kortom, u kunt de camera aan de voorzijde van uw apparaat instellen om een gezichtsuitdrukking die u maakt te herkennen en Project Activate gebruiken om uw gezichtsuitdrukking te activeren om iets op uw telefoon te doen.

Stel dat u uw wenkbrauwen optrekt, dat u het zo kunt instellen dat uw telefoon de camera opent of u het weer vertelt - eigenlijk alles.

In dezelfde geest kondigde het bedrijf ook aan dat het handschriftherkenning naar zijn Lookout-app zou brengen, die voor het geval je het niet weet, de camera gebruikt om tekst hardop te scannen en voor te lezen. Ook nieuw is de identificatie van euro- en Indiase roepiebiljetten in dezelfde app, wat een enorme zegen zou moeten zijn voor slechtzienden.

Andere kleine weetjes zijn de optie om nu specifieke fotos met een wachtwoord te beveiligen (een functie die voorheen exclusief was voor Google Pixel-apparaten), en de mogelijkheid om je tv vanaf je telefoon te bedienen - iets dat al jaren wordt aangeboden op iOS- en Apple TV-apparaten.

En tot slot, misschien wel een van de meer unieke aankondigingen van dit jaar, is wat Google Emoji Kitchen noemt - een nieuwe functie waarmee je bepaalde emojis kunt combineren om een geheel nieuwe te maken. In dezelfde Google-aanbiedingen kun je de emoji van de uil en de emoji van het huilende lachende gezicht combineren om een huilende lachuil te creëren. Best netjes, hè?

Check out de volledige blog van Googles post die alle aankondigingen hier .

