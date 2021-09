Pixel 6 Pro-video toont prototype-hardware

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft al afbeeldingen van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro gedeeld, dus de inhoud van deze korte video die op Twitter is verschenen, zal niemand verbazen.

Welnu, het zal misschien een verrassing zijn dat wat prototypehardware voor de aanstaande Pixel 6 Pro lijkt te zijn, in het wild is beland, in wat lijkt op een winkel, waarbij commentatoren suggereren dat dit misschien in Nigeria is.

Hoe een nog niet uitgebracht prototype in deze winkel terecht is gekomen, weten we niet, maar het is interessant om te zien dat dit toestel aan de beurt is.

Ik denk dat dit de eerste hands-on video-lek van een Google Pixel 6 Pro kan zijn.



Ter info: het logo geeft aan dat dit waarschijnlijk een vroege productietesteenheid is, dus dat betekent dat er enkele verschillen kunnen zijn tussen wat u hier ziet en het daadwerkelijke productieapparaat. #teampixel pic.twitter.com/4QSvdktqA7 — M. Brandon Lee | DIT IS VANDAAG TECH (@thisistechtoday) 21 september 2021

De grote camerabalk aan de achterkant valt echt op, we houden van de grijze kleur, hoewel het een behoorlijk glanzende afwerking is. De meeste recente apparaten van Google waren mat en we kunnen zien dat dit een vingerafdrukmagneet is.

Het opstartscherm van Android 12 is te zien, evenals de lichte rondingen naar de rand van het scherm.

Voor degenen die zich afvragen wat het logo op de achterkant van de telefoon is - zoals de poster op Twitter zegt, is dit gebruikelijk. Veel bedrijven gebruiken voor de lancering een ander logo op prototypes en het is niet de eerste keer dat we een draai aan het Google-logo zien op gelekte hardware.

Momenteel hebben we geen datum voor de lancering van de Pixel 6 Pro - velen verwachten dat er ergens in oktober 2021 een Made by Google-evenement zal plaatsvinden.