De opvouwbare telefoon van Google, codenaam Passport, ligt nog steeds op schema voor lancering in 2021

(Pocket-lint) - Evan Blass - een van de meest betrouwbare leakers in de telefoonindustrie - heeft beweerd dat een vertrouwde bron heeft bevestigd dat het Passport - de opvouwbare Pixel van Google - in 2021 zal worden gelanceerd.

Ik hoorde van iemand die ik vertrouw dat de opvouwbare Pixel -- codenaam: Passport, retail branding: onbekend -- inderdaad voor het einde van het jaar gelanceerd zal worden. Blijkbaar werken ze al meer dan twee jaar aan dit apparaat, en als de P6 een indicatie is, is het de moeite van het bekijken waard. — E (@evleaks) 20 september 2021

Dat gerucht doet al lang de ronde. Al in augustus 2020 hebben we meldingen van een lancering in het vierde kwartaal van 2021 voor een opvouwbare telefoon van Google. We volgen deze geruchten al een tijdje, hoewel we het soort lekken dat we hebben gezien voor andere Google-apparaten niet hebben gezien.

We weten allemaal dat Google zich voorbereidt op de lancering van de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro , niet alleen omdat er veel lekken zijn geweest, maar omdat Google al heel wat over deze telefoons heeft bevestigd.

Google heeft de afgelopen jaren de ongekende stap gezet om details te bevestigen na substantiële lekken. We hebben ontwerplekken gezien waarbij Google naar voren is getreden en zijn eigen afbeeldingen heeft vrijgegeven, bijvoorbeeld maanden voor de lancering.

De vraag is waarom Google dit doet? Het doodt zeker de geruchtencyclus omdat het een feit wordt, maar het vermindert ook de anticipatie op die grote onthulling enigszins.

Maar onthult Google in dit geval al vroeg details over de Pixel 6, omdat de hardware-gebeurtenis zich in plaats daarvan op de Pixel Fold zal concentreren?

Dat zou een grote misleiding zijn: leid je volgers op het pad naar twee interessante telefoons, alleen om iets compleet nieuws te onthullen, de opvouwbare Pixel.

Dit idee kan veel mensen aanspreken, Google trekt een knop om en lokaas voor iedereen, maar hoe zal Google voorkomen dat het paspoort lekt? Google heeft, voor zover we kunnen zien, elke hardware-release gezien vóór de grote onthulling - dus waarom zou een opvouwbare telefoon anders zijn?

Evan Blass heeft een goede reputatie als het gaat om het onthullen van details en we hebben al een aantal stukjes van de Passport-puzzel laten zien. Zeker, nu Google kijkt naar een gedurfde koerswijziging voor de Pixel 6, zullen de verwachtingen voor zijn opvouwbare apparaat ( of apparaten ) hoog zijn.