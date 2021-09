Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel Google zijn volgende Pixel-telefoons al heeft onthuld als onderdeel van een officiële teaser, valt er nog veel over hen te ontdekken.

We verwachten ze volledig gelanceerd te zien tijdens een Made by Google, zelfs in oktober, maar een bericht op de Taiwanese versie van de FCC, de National Communications Commission (NCC), heeft ten minste één interessante specificatie onthuld: de Pixel 6 Pro zal eindelijk omarmen snel opladen. Het laat zien dat het in staat zal zijn om 33W bedraad op te laden.

Volgens de lijst (die werd opgemerkt door XDA Developers ), ondersteunt de telefoon de volgende oplaadsnelheden: 5V/3A (15W), 9V/2A (18W), 9V/3A (27W) en 11V/3A (33W) .

Dit komt bovenop een eerder lek dat suggereerde dat het ook 23 W draadloos opladen zal ondersteunen.

XDA stelt ook dat de bedrade 33W-oplader niet met de handset in de doos wordt geleverd. Het zal waarschijnlijk een optionele extra zijn.

Als dat waar is, lijkt dit allemaal een grote stap voorwaarts voor Google, dat eerder maximaal 18 W had voor zijn Pixel-apparaten.

Andere specificaties die in het recente verleden zijn uitgelekt, zijn onder meer een verversingssnelheid van 120 Hz voor het scherm van de Pro, een Quad HD-resolutie (3120 x 1400) en een batterij van 5.000 mAh.

We brengen u binnenkort meer, inclusief informatie over het toekomstige Made by Google-evenement, zodra dit formeel is aangekondigd.