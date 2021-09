Potentiële opvouwbare Pixel met codenaam Jumbojack duikt op in code

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Details over een tweede opvouwbaar Pixel-apparaat zijn onthuld in de details voor toekomstige Android-versies, met name een mid-cycle software-update die functies voor opvouwbare telefoons zou kunnen toevoegen.

We horen al lang over het werk van Google aan een opvouwbare telefoon onder de codenaam Passport . Dat is altijd gedacht aan een toestel vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Fold . Hoewel er weinig is bevestigd, behalve de paspoortcodenaam die van tijd tot tijd verschijnt, hebben we een aardig beeld van dat apparaat opgebouwd.

De Jumbojack zou mogelijk een tweede vouwapparaat kunnen zijn. Op basis van gegevens verzameld door 9to5Google, is Jumbojack eerder in documentatie verschenen, waarbij 9to5Google speculeerde dat de naam zou kunnen verwijzen naar Jack in the Box-cheeseburgers.

Dat op zich zou een hint kunnen zijn naar design, met de hamburger meer zoals de Samsung Galaxy Z Flip - dus dit kan een ander formaat zijn dan het Passport-apparaat dat we eerder hadden gevolgd.

Voor details in de code suggereren dat er ondersteuning zal zijn voor een aantal verschillende schermposities, met split-screen functionaliteit, iets dat Samsung in zijn opvouwbare telefoons heeft geduwd.

De opkomst van een nieuwe opvouwbare telefoon mag niet als een verrassing komen. Technologiebedrijven hebben vaak een aantal experimentele apparaten en met de groei van opvouwbare telefoons zal er een breed scala aan prototypen en referentieapparaten in omloop zijn - zonder bevestiging dat een van deze daadwerkelijk zal worden gelanceerd.

Aan de ene kant zou Google kunnen werken aan zijn reeks release-apparaten, aan de andere kant zou het gewoon een verscheidenheid aan apparaten kunnen gebruiken om Android te verfijnen om apparaten van andere fabrikanten te ondersteunen.

Wat we zeker weten, is dat Google binnenkort de Pixel 6-familie aankondigt. Of we tegelijkertijd een uitstapje naar het opvouwen van telefoons zullen zien, blijft onbekend. Voor ons lijkt het onwaarschijnlijk – hoewel oorspronkelijk geruchten waren over een opvouwbaar Pixel-apparaat voor een Q4 2021-debuut, suggereert het gebrek aan concrete lekken dat dit onwaarschijnlijk is.