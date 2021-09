Enorm Google Pixel 6 Pro-specificatielek onthult praktisch alles

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google gaat in de nabije toekomst de nieuwste Pixel-telefoonfamilie lanceren en heeft dit zelf al bevestigd, inclusief ons laten zien hoe de telefoon en software eruit zien.

Het heeft ons echter niet alle details van de hardwarespecificaties gegeven. Dat zal komen wanneer de telefoons officieel worden onthuld. Toch kan het niet voorkomen dat lekken ons een kijkje onder de motorkap geven.

Een rapport van XDA Developers werpt veel licht op enkele van de geruchten specs rechtstreeks van de Pixel 6 Pro- software.

Hetartikel onthult een paar interessante stukjes informatie. Ten eerste lijkt het erop dat de Pixel 6 Pro een omgekeerde draadloze oplaadfunctie zal hebben, die Google "Battery Share" noemt.

Hiermee kunt u producten die compatibel zijn met draadloos opladen, zoals oortelefoons en horloges, op de achterkant van de telefoon plaatsen voor een snelle opwaardering.

Er is ook een functie genaamd "Smooth Display", die automatisch de verversingssnelheid van het scherm boven 60 Hz verschuift. In feite vermeldt het menusysteem specifiek 120Hz, wat suggereert dat de Pixel 6 Pro een 120Hz-scherm zal hebben.

De resolutie van het paneel is ook 3120 x 1400, wat betekent dat het zowel quad HD-resolutie als 120Hz is. Vergelijkbaar met de Galaxy S21 Ultra .

Er is onzekerheid of het al dan niet een adaptieve verversingssnelheidstechnologie heeft, maar het kan dalen tot 10 Hz wanneer het Always-on Display actief is, volgens het rapport.

Andere specificaties die in het rapport worden genoemd, zijn UWB-technologie (ultra-wideband), die vaak wordt gebruikt voor het nauwkeurig volgen van items. Apple gebruikt het bijvoorbeeld met zijn nieuwste iPhones en de AirTag .

Er wordt ook verwacht dat het een 8-coreprocessor zal hebben, naast 12 GB LPDDR5 RAM en een opslagoptie van 128 GB. Om het de hele dag aan te laten staan, is er naar verluidt een batterij van 5000 mAh.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 15 september 2021

Die processor is natuurlijk de eigen aangepaste processor van Google. In het verleden werd het Whitechapel genoemd , maar is sindsdien door het bedrijf zelf gebrandmerkt als Tensor.

Wat betreft cameras, het lijkt erop dat de Pro een drievoudig camerasysteem zal hebben, geleid door Samsungs 50-megapixel GN1-sensor in de primaire lens. Er wordt beweerd dat het zal worden vergezeld door een 12-megapixel ultragroothoeklens en een 48-megapixel telelens die 4x optische zoom ondersteunt.

Door de geluiden ervan, zal de Pixel 6 Pro niet alleen een opvallende look hebben, maar ook een aantal goede vlaggenschipmogelijkheden. De tijd zal leren hoeveel van deze specificaties nauwkeurig zijn, maar het klinkt allemaal aannemelijk genoeg. Zoals altijd wordt echter niets hiervan bevestigd totdat Google het zelf zegt.