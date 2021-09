Android 12 zou op 4 oktober gelanceerd kunnen worden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende grote update van het besturingssysteem voor smartphones - Android 12 - bevindt zich in de laatste fase van de openbare bèta en wordt waarschijnlijk op 4 oktober gelanceerd.

Volgens Mishaal Rahman, de hoofdredacteur van XDA, is Google van plan om het AOSP (Android Open Source Project) op die dag uit te geven aan fabrikanten, wat suggereert dat het op dat moment voor het grote publiek zou kunnen worden vrijgegeven.

De timing zou zeker logisch zijn, aangezien elke versie van de openbare bèta ongeveer een maand na de vorige is uitgebracht. En met de vijfde en laatste bèta-landing op 8 september, zou het een vergelijkbaar tijdschema zijn als het schema voor de zomer.

De stabiele Android 12-update kan op 4 oktober worden uitgebracht, omdat Google dan van plan is om deze uit te brengen voor AOSP. Deze voorlopige releasedatum werd ook genoemd door een 3PL. pic.twitter.com/PMN802gQj0 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 12 september 2021

Googles nieuwste versie van Android is ongetwijfeld de grootste verandering in Android in jaren, met een enorm andere grafische interface met veel diepere aanpassingsopties en een nieuwe ontwerptaal genaamd Material You.

De nieuwe software heeft vernieuwde widgets, een thema-optie die je kleuren automatisch aanpast op basis van je achtergrond, een nieuwe eenhandige modus en een beter privacydashboard.

De verwachting was dat de laatste openbare software ergens tegen het einde van september zou vallen, en dat zal zeker de software zijn die wordt geleverd op de aankomende Pixel 6-telefoonserie wanneer die binnenkort arriveert.

Als je het installeren van de openbare bèta op je Pixel-telefoon hebt uitgesteld - omdat het je dagelijkse stuurprogramma is - neem dit dan als herinnering dat de nieuwe software binnenkort naar je toe zal komen.