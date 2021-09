De nieuwe modus voor één hand van Android 12 gebruiken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Android 12 wordt geleverd met een hele reeks wijzigingen in de interface en functionaliteit. Een van de handigste is een nieuwe modus voor één hand. Het is heel eenvoudig en handig.

In tegenstelling tot sommige eerdere oplossingen met één hand die de telefooninterface in wezen teruggebracht tot een miniversie in de hoek, heeft deze een meer iPhone- achtige benadering en haalt de inhoud van de bovenkant van het scherm naar beneden. Kortom, gewoon de moeilijk bereikbare stukjes dichterbij brengen, waardoor ze veel gemakkelijker te bereiken zijn.

Om erachter te komen hoe het te gebruiken, volg gewoon onze video of schriftelijke instructies hieronder:

Zoek "Eenhandige modus" in Instellingen

Of ga naar Instellingen > Systeem > Gebaren > Modus met één hand

Zet het nu aan

Uw eerste stap om dit te gebruiken, is het vinden van de schakelaar in het instellingenmenu. De snelste manier om er te komen, is door te zoeken naar "Eenhandige modus" in het zoekveld bovenaan het instellingenscherm. Je kunt het ook vinden door instellingen te openen, naar systeem> gebaren te gaan en vervolgens op "Eenhandige modus" te tikken.

Schakel de schakelaar naast "Gebruik modus met één hand" in en als u vervolgens snel naar beneden veegt in de buurt van de onderkant van het scherm, wordt de bovenkant van het scherm omlaag gebracht. Op die manier zijn uw knoppen en bedieningselementen mogelijk bovenaan het scherm.

Om af te sluiten, veegt u omhoog vanaf de onderkant of tikt u op de lege ruimte bovenaan het scherm. Of, als u ongeveer 8 seconden wacht, gaat het vanzelf weer omhoog.

Tik op "Meldingen weergeven"

Als je liever hebt dat deze actie in plaats daarvan meldingen naar beneden haalt, kun je "Meldingen weergeven" selecteren in plaats van de optie "Optrekscherm om te bereiken". Als u nu naar beneden veegt, worden meldingen en de tegels voor snelle instellingen weergegeven.

Hoewel je al op het startscherm naar beneden kunt slepen om meldingen te krijgen, betekent het actief zijn in deze modus met één hand dat je de meldingen vanaf de onderkant van het scherm kunt slepen, ongeacht in welke app je zit, en dat kan handig zijn voor jij.

Schakel "Snelkoppeling voor modus met één hand" in

Tik op de schermknop om de modus met één hand te activeren

Er is ook de mogelijkheid om een andere snelkoppeling te gebruiken om de modus voor één hand te activeren. Ga dus terug naar het eenhandige modusscherm en zet de schakelaar onderaan naast Eenhandige modus snelkoppeling.

Standaard voegt het een toegankelijkheidsknop toe aan het scherm. Het lijkt op een duim die boven een telefoon zweeft. Als je er nu op tikt, wordt de functie voor één hand geactiveerd die je hebt geselecteerd.

Vertrouwend op Alexa, Samsung Galaxy Z Flip 3 beoordeeld en meer - Pocket-lint Podcast 119 Door Rik Henderson · 10 september 2021

Als u op het label "Eenhandige modus snelkoppeling" tikt, kunt u er ook voor kiezen om het te activeren wanneer u beide volumeknoppen ingedrukt houdt. Dit is echter een toegankelijkheidsfunctie en alleen echt de moeite waard als je het nodig hebt om op die manier te werken. De eerste keer dat u het probeert te activeren, wordt u zelfs gewaarschuwd dat het enkele van de standaardacties van de volumeknoppen verandert.

U leest meer over Android 12 in onze speciale functie die alle belangrijke wijzigingen in het nieuwe besturingssysteem van Google behandelt.