Google laat Pixel 6-teaser vallen om u eraan te herinneren dat iPhone 13 niet uw enige keuze is

(Pocket-lint) - Nu Apple de datum heeft vastgesteld voor de lancering van de volgende iPhone, heeft Google een teaser uitgebracht voor de Google Pixel 6 - zijn eigen smartphone die naar verwachting in oktober wordt gelanceerd.

Hoewel Apple zijn toekomstige lanceringen een goed bewaard geheim houdt, lijkt Google het leuk te vinden om iedereen te vertellen wat ze kunnen verwachten, terwijl het bedrijf ook de kans krijgt om zichzelf te injecteren in de hype-cyclus van de iPhone.

De trailer vertelt ons niet echt iets nieuws, met de boodschap dat de Pixel 6 niet alleen een smartphone is, het is een telefoon die leert en zich aanpast aan jou.

Dit is een gebied waar Google de afgelopen jaren veel moeite heeft gedaan om apparaatintelligentie, gevoed door machine learning en AI, boven de pure prestaties van de hardware te duwen.

De trailer pakt ook de styling op die we verwachten te zien met Android 12 — die bij de lancering op de Pixel 6 zal zijn — maar nadat we onlangs de laatste bètaversie van de mobiele software hebben bevestigd, verwachten we binnenkort ook de definitieve release van Android 12, waardoor veel bestaande Pixel-apparaten een frisse nieuwe look krijgen.

De trailer laat ook Tensor zien , de hardware die door Google is ontworpen om de nieuwe telefoon van stroom te voorzien.

Zegt het ons iets meer? De datum maandag 13 verschijnt in de video, er wordt ook een 9x13 weergegeven met een rekenmachinescherm in een van de opnamen, wat zou kunnen wijzen op iets dat op 13 september gebeurt - de aankondiging van een Made by Google-evenement? De aankondiging van de definitieve releasedatum van Android 12?

Dat is allemaal speculatie, maar het vrijgeven van deze teaser is een tijdige herinnering dat Google nog steeds een telefoon heeft om in 2021 te lanceren.