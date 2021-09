Google Pixel Stand-lek suggereert dat Pixel 6 draadloos opladen van 23 W ondersteunt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een lek van een Amerikaanse retailer heeft schijnbaar bevestigd dat de aanstaande Google Pixel 6 23 W draadloos opladen zal ondersteunen.

Voor het eerst opgepikt door Android Police , verwijst een afbeelding van het inventarislogboek van de detailhandelaar naar een "Google Pixel 23W WL-standaard".

Dit suggereert natuurlijk dat Google een nieuwe Pixel Stand voorbereidt voor lancering, en dat op zijn beurt de Pixel 6 en Pixel 6 Pro de draadloze oplaadniveaus zullen ondersteunen.

Als dat zo is, zou dit een duidelijke upgrade zijn van eerdere oplaadsnelheden van de Pixel Stand, en ook een sprong van rivaliserende opties van Apple en Samsung. Degenen die een iPhone 12 met MagSafe van Apple gebruiken, kunnen gebruikmaken van een draadloos oplaadvermogen van 15 W, terwijl de nieuwe Samsung Z-serie beide slechts 10 W ondersteunt.

Dus, na het vrijgeven van de eerste details over zijn nieuwe vlaggenschip- smartphones in augustus, lijken de Pixel 6-apparaten een nog veelbelovender voorstel dan we aanvankelijk dachten.

We kennen het ruwe ontwerp van de telefoons al, met de officiële afbeeldingen die vorige maand werden gedeeld en een installatie met twee cameras op de Pixel 6 bevestigen, met een triple-array opgeslagen voor de Pixel 6 Pro. Daarnaast zullen de nieuwe apparaten ook de geheel nieuwe Google Tensor-chip bevatten , wat volgens het bedrijf beide zal helpen om "meer beveiligingslagen te bereiken dan welke andere telefoon dan ook".

Als het draadloze opladen van 23 W wel nauwkeurig blijkt te zijn, geeft het degenen die twijfelen aan de apparaten van Google een zeer grote reden om ze te overwegen. Totdat we de volledige onthullen van Google, maar - met een oktober 19 Pixel 6 release datum nog geruchten - moeten we deze lekken te nemen met een snuifje zout.

