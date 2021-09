Google Pixel 6 zou op 19 oktober kunnen worden aangekondigd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro zouden op 19 oktober kunnen worden aangekondigd, de datum die wordt getipt om pre-orders op de apparaten te openen.

De details, volgens bronnen die praten met Front Page Tech, de website van leaker Jon Prosser, suggereren dat de algemene detailhandel op 28 oktober op de nieuwe apparaten zal openen.

Naar verwachting zal Google de Pixel 6- en Pixel 6 Pro-modellen aankondigen tijdens een Made by Google-evenement. Het jaarlijkse evenement wordt meestal gebruikt om de eigen hardware van Google te laten zien, zoals Pixel-apparaten, Chromecast- en Nest-apparaten.

In 2020 sloeg Google het evenement over en de lanceringscyclus verliep niet al te soepel, maar een datum van 19 oktober past in het gebruikelijke startvenster dat Google gebruikt - in 2019 werd het gehouden op 15 oktober, in 2018 werd het gehouden op 9 oktober, in elk geval een dinsdag.

Google heeft al bevestigde details over de nieuwe Pixel-telefoons. Na de Pixel 5a 5G in de VS en Japan te hebben uitgebracht, heeft de Pixel 6 meer verwachtingen als vlaggenschipapparaat voor wereldwijde release.

De grote blikvanger is het ontwerp, met een camerabalk die zich over de achterkant van de telefoon uitstrekt.

De Pixel 6 Pro wordt het grotere apparaat, met een drievoudige camera, terwijl de reguliere Pixel 6 een dubbele camera heeft. Je kunt hier een vergelijking van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro zien.

Google heeft ook bevestigd dat het nieuwe apparaat zal worden aangedreven door zijn eigen ontwerp van kernhardware, bekend als Google Tensor.

We zijn er zeker van dat er nog veel meer lekken zullen zijn voordat we aan de lanceringsdag beginnen, maar er is veel opwinding over wat lijkt op een verandering van richting voor de smartphones van Google.