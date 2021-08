Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende grote update van Google voor Android, Android 12 genaamd, is binnenkort gepland en zal verschillende nieuwe functies en verbeteringen met zich meebrengen, waaronder een nieuw automatisch draaiend systeem dat afhankelijk is van gezichtsdetectie. Hoewel het geen verbluffende functie is, is het nog steeds behoorlijk geweldig om te gebruiken. Hier is hoe.

Met Android 12 heeft Google een unieke manier bedacht om te bepalen wanneer uw scherm automatisch schakelt tussen verticale of horizontale oriëntatie. Kortom, in plaats van de versnellingsmeter van je telefoon te gebruiken om te bepalen hoe je een Android-apparaat vasthoudt, zodat het je scherm kan draaien, gebruikt Android 12 de camera aan de voorzijde van je apparaat. De software kan zien hoe uw gezicht is gepositioneerd en kan ervoor zorgen dat het scherm perfect voor u wordt uitgelijnd.

Hoe vaak ben je gaan liggen, terwijl je je telefoon opzij of in een hoek hield, en toen schakelde het scherm naar liggend terwijl je in werkelijkheid portretmodus wilde? Het is vervelend en voor de meeste mensen zorgt het ervoor dat ze automatisch draaien uitschakelen. Maar omdat het nieuwe systeem van Android 12 gezichtsdetectie gebruikt om je gezicht en zijn positie te herkennen, is het idealiter nauwkeuriger om uit te zoeken hoe je je apparaat gebruikt en vasthoudt voordat je van rotatie wisselt.

De onderstaande stappen werken in de bestaande bètaversie van Android 12 op Pixel-telefoons. Het is onduidelijk of het de definitieve versie van Android 12 voor consumenten zal halen, laat staan of het goed zal spelen met andere apparaten en apps van derden van ontwikkelaars. Blijf op de hoogte van onze uitgebreide gids over Android 12 voor de laatste informatie.

Veeg op uw ontgrendelde Android 12-apparaat twee keer omlaag vanaf de bovenkant van uw scherm. Tik op het (tandwielvormige) instellingenpictogram in de hoek van het paneel Snelle instellingen. Tik op Weergeven. Scrol totdat je Scherm automatisch draaien ziet en tik erop. Schakel "Automatisch draaien gebruiken" in en vervolgens "Gezichtsdetectie inschakelen". Hiermee wordt de nieuwe functie voor automatisch draaien van Android 12 met gezichtsdetectie ingeschakeld. Zodra je gezichtsherkenning hebt ingeschakeld, ben je helemaal klaar.

