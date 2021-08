Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft een vrij lange geschiedenis van het uitbrengen en vervolgens verlaten van veel van zijn producten en diensten, en met de recente release van de Pixel 5a 5G blijft het bedrijf trouw aan zijn roots door al de stopzetting van de Pixel 5 en Pixel 4a 5G minder aan te kondigen dan een volledig jaar na hun respectievelijke onthullingen.

In een verklaring aan Digital Trends zegt Google dat hoewel de voorraad voor de twee apparaten die met pensioen gaan voorlopig nog beschikbaar zal zijn, het bedrijf niet van plan is om de winkelschappen ooit weer bij te vullen. Uiteraard hoopt Google dat klanten overstappen op de aanzienlijk verbeterde en goedkopere Pixel 5a 5G.

"Met onze huidige voorspellingen verwachten we dat de Google Store in de VS de komende weken na de lancering van Pixel 5a (5G) geen Pixel 4a (5G) en Pixel 5 meer zal verkopen", vertelde een Google-medewerker aan Digital Trends.

Slechts enkele dagen geleden hebben we alle verschillen tussen de Pixel 5, Pixel 4a 5G en de nieuw uitgebrachte Pixel 5a 5G besproken. Als je daar interesse in hebt, klik dan hier .

Interessant is, zal Google niet het staken van de standaard Pixel 4a met slechts 4G mobiele service, omdat het bedrijf hoopt dit aanbieden als een ultra-budget optie instapmodel in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden.

Met de nieuwe Pixel 6 en Pixel 6 Pro die om de hoek worden verwacht voor lancering in oktober, maakt Google duidelijk inventarisruimte vrij voor de release van wat zeker het meest drastische herontwerp van het bedrijf binnen de Pixel-serie tot nu toe moet zijn - tenminste, voordat een Pixel Fold wordt onthuld , dat wil zeggen.

