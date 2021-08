De opvouwbare Pixel krijgt waarschijnlijk toch vertraging

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Slechts enkele dagen nadat geruchten leken erop te wijzen dat Google de wereld zou schokken door een opvouwbare Pixel-telefoon aan te kondigen en uit te brengen naast de lancering van de aanstaande Pixel 6 en Pixel 6 Pro , geeft een nieuw rapport nu aan dat het bedrijf hoogstwaarschijnlijk de releasedatum tot ergens in 2022. De leaker stelt echter dat dit niet uitsluit dat Google op zijn minst een voorbeeld van de telefoon kan bekijken tijdens de officiële onthulling van de Pixel 6-serie in oktober.

Dat Google de lancering iets verder uitstelt, is niet al te onredelijk nieuws.

Samsung heeft onlangs hun nieuwste reeks opvouwbare smartphones aangekondigd in de vorm van de Galaxy Z Flip en Fold 3 , en hoewel dit natuurlijk de derde generatie van Samsung binnen de Z-serie is, zijn het de eerste modellen die echt een serieus positieve persontvangst krijgen vanaf het begin noemde Pocket-lint de Z Flip 3 "de beste flip-telefoon die we tot nu toe hebben gezien".

In ander Pixel 6-nieuws beweert Yogesh Brar , een 91mobiles-leaker, dat bronnen binnen Google hen vertellen dat het bedrijf intern de ondersteuning voor snel opladen van 33 W heeft getest voor het aankomende vlaggenschip.

Met name lijkt het erop dat de onlangs onthulde Pixel 5a met 5G de laatste smartphone van het merk Google zal zijn die wordt geleverd met een power-steen in de doos, in de voetsporen tredend zoals Apple en Samsung al hebben gedaan. Als de snellaadoptie van 33 W inderdaad wordt geleverd als een functie voor de Pixel 6 en Pixel 6 Pro, kunt u er zeker van zijn dat Google bijbehorende stenen op de markt zal brengen om naast hen te verkopen.

Klik hier voor een volledige samenvatting van alles wat we weten over de aankomende Pixel 6 en Pixel 6 Pro .