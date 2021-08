Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft weer een goedkoop Pixel-apparaat geïntroduceerd. Genaamd de "Pixel 5a met 5G", het is een vervolg op de Pixel 4a die vorig jaar debuteerde.

Het kost $ 449, waardoor het $ 100 duurder is dan de introductieprijs van de Pixel 4a (hoewel dat nu regelmatig te vinden is voor $ 300 of minder in de VS). Ter referentie: het budgetapparaat van Apple, iPhone SE , kost $ 399. Er is ook Apples iPhone 12 mini van $ 699 met 5G-ondersteuning.

De Pixel 5a biedt 5G mmWave- en sub-6GHz-connectiviteit. Het heeft ook een 6,3-inch perforatiescherm met meer schermruimte dan de Pixel 4a. Andere Pixel 5a-functies zijn IP67-waterbestendigheid, een opstelling met twee cameras met brede en ultrabrede lenzen, een 4.620 mAh-batterij, 6 GB RAM en een Qualcomm Snapdragon 765G-chip. Google verkoopt de Pixel 5a ook met een snellaadadapter van 18 W.

De Pixel 5a zal echter de laatste Pixel-telefoon zijn met een oplader (via The Verge ). Dat betekent dat de aankomende Pixel 6 er niet mee wordt geleverd. Houd er rekening mee dat Apple vorig jaar stopte met het opnemen van een 5W-oplader bij ‌iPhone‌.

Bekijk hier onze uitgebreide gids voor meer informatie over de Pixel 5a.

squirrel_widget_5847853

Je kunt hier ook zien hoe de Pixel 5a zich verhoudt tot de Pixel 4a .

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die vandaag te koop zijn Door Chris Hall · 4 mei 2021 De beste smartphones die je momenteel kunt kopen, met het beste van iPhone en Samsung en alles wat Android te bieden heeft