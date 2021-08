Google Pixel 5a-componenten lekken, lancering 17 augustus

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Pixel 5a 5G van Google is naar verluidt de volgende telefoon van het bedrijf, vóór de bevestigde Pixel 6 en 6 Pro , die in oktober worden verwacht.

Er zijn een aantal lekken rond de Pixel 5a 5G geweest, hoewel de meest recente een lanceringsdatum van 17 augustus suggereert en eerdere ontwerpgeruchten bevestigt.

Een bron van Android Police deelde enkele componentafbeeldingen van de Pixel 5a, die naar verluidt naar reparatiewerkplaatsen waren gestuurd voorafgaand aan de schijnbare op handen zijnde lancering. De afbeeldingen ondersteunen gelekte renders van het mid-range Pixel-apparaat, met een ontwerp dat lijkt op de Pixel 5 met een vierkante camerabehuizing in de linkerbovenhoek en een fysieke vingerafdruksensor.

Android Police

Er lijkt een geribbelde aan / uit-knop te zijn – wat het meest opvallende verschil lijkt – en er is ruimte voor de koptelefoonaansluiting. De afbeeldingen ondersteunen ook het gerucht van een 4680mAh-batterij, wat de grootste batterij tot nu toe in een Pixel-apparaat zou zijn.

Volgens de bron van Android Police heeft de Pixel 5a 5G een iets meer rubberen afwerking dan eerdere Pixel-apparaten en wordt hij op 17 augustus gelanceerd.

Eerdere rapporten beweerden dat de Pixel 5a 5G vanaf 26 augustus beschikbaar zal zijn in de VS en Japan. Er wordt gezegd dat het draait op de Qualcomm Snapdragon 765G met 6 GB RAM en 128 GB opslag. De achteruitrijcamera zou hetzelfde zijn als de Pixel 5 en het scherm zou een 6,4-inch Full HD + -scherm zijn met een geperforeerde camera in de linkerbovenhoek.

Voorlopig is er niets officieel, maar 17 augustus is zeer binnenkort, dus als dit gerucht waar is, zullen we het snel genoeg ontdekken.