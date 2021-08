Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft misschien de technische schok van het jaar in petto, en een reeks nieuwe rapporten lijkt veel meer geloof aan dat idee toe te voegen. Volgens meerdere bronnen is Google van plan om de allereerste opvouwbare Pixel-smartphone van het bedrijf aan te kondigen, en dat zou kunnen verklaren waarom het bedrijf zo atypisch enthousiast was om de Pixel 6-lijn maanden voor de lancering te laten zien.

Display supply chain-expert en analist Ross Young doet regelmatig toekomstige productvoorspellingen, en volgens AppleTrack heeft hij een geweldige 100% perfecte nauwkeurigheidsscore als het gaat om zijn geruchten. Onlangs tweette hij dat gebruikers tegen het einde van 2021 een "Pixel Fold" mogen verwachten.

Pixel Fold komt eind 2021 op de eerste plaats... — Ross Young (@DSCCRoss) 7 juni 2021

Rechtstreeks ter zake, ja?

BGR merkt ook op dat gefluister van Koreaanse leveranciers erop lijkt te wijzen dat Google OLED-schermen en UTG-glas bestelt - de naam die Samsung gebruikt voor zijn flexibele schermen zoals te zien op zowel de Galaxy Z Fold als de Flip 3.

Nu komt misschien het meest vernietigende bewijs om het bestaan van de Pixel Fold te bevestigen rechtstreeks van Android 12, aangezien verwijzingen in de code een apparaat lijken te noemen met een codenaam die "Paspoort" wordt genoemd, iets waarvan velen in de Google-gemeenschap denken dat het een naam voor een opvouwbare Pixel. Voor de context wordt aangenomen dat Oriole en Raven Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn , terwijl de "Slider" onbekend blijft. Oprolbare Pixel, iemand?

Oriole, Raven, Passport, "Slider" zijn 4 van de 5 apparaten met een modem waarnaar wordt verwezen als "g5123b". Het meest recente Samsung Exynos ("shannon") modem is 5123A. De laatste kan ik nu niet bevestigen. — cstark27 (@Cstark_27) 11 augustus 2021

Meestal lekt pre-release-informatie van Pixel sneller dan een kapot aquarium, maar dit jaar is het Google geweest die de volledige controle heeft genomen over de zorgvuldig samengestelde Pixel 6- en Pixel 6 Pro-informatie en marketingbeelden. Zal de Pixel Fold de schok zijn voor de technische wereld die het lijkt te zijn?

Bekijk hier al onze dekking van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro .

