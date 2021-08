Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google is misschien slechts enkele dagen of weken verwijderd van de officiële uitrol van Android 12, de volgende grote update van het mobiele Android-besturingssysteem.

Het bedrijf heeft de vierde bèta van Android 12 uitgebracht . Het mist belangrijke nieuwe functies, maar het heeft platformstabiliteit bereikt, wat een belangrijke stap is die suggereert dat de ontwikkeling van het besturingssysteem zijn voltooiing nadert. Google zei in maart dat het hoopte de platformstabiliteit in augustus te bereiken en dat de laatste openbare bèta in augustus zou verschijnen. Tel het allemaal bij elkaar op en een officiële Android 12-release zou deze maand of misschien binnenkort kunnen plaatsvinden.

Laten we ook niet vergeten dat, hoewel Google onlangs de eerste officiële details over de Pixel 6 aanbood, het bedrijf zich ook klaarmaakt om deze zomer de Pixel 5a uit te brengen. Lekken suggereren dat de telefoon een vernieuwde Pixel 4a 5G zal zijn, en Jon Prosser van Front Page Tech gelooft zelfs dat Google het budgetvriendelijke apparaat op 26 augustus 2021 zal uitbrengen voor $ 450. Google zelf zei dat de Pixel 5a "later dit jaar beschikbaar zal zijn in de VS en Japan".

Eerlijk gezegd zou het logisch zijn als Google deze zomer een hardware-lancering zou plannen met de officiële uitrol van Android 12. Maar alleen de tijd zal het leren.

Pixel 6, Nintendo Switch OLED hands-on en meer - Pocket-lint Podcast 115 Door Rik Henderson · 12 August 2021

Raadpleeg onze gids hier voor meer informatie over de aanstaande software-update. We hebben ook geruchten over de Pixel 5a hier en de Pixel 6 hier.