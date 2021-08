Google Pixel 5a-prijzen, releasedatum en specificaties lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft onlangs enkele details bevestigd met betrekking tot de Pixel 6 en Pixel 6 Pro die later dit jaar zullen worden uitgebracht, hoewel het geen verdere details biedt over de Pixel 5a , waarvan ook is bevestigd dat deze eraan komt.

De Pixel 5a wordt alleen gelanceerd in de VS en Japan – zoals eerder door Google zelf onthuld – hoewel een recent lek ons een indicatie heeft gegeven over wanneer het zal worden gelanceerd, hoeveel het zal kosten en enkele van de specificaties die het zal bieden.

Volgens Jon Prosser - die een zon trackrecord heeft, was echter een van de eersten die het herontwerp van de Pixel 6 onthulde - zal de Pixel 5a op 26 augustus worden gelanceerd en zullen degenen in de VS en Japan alleen de mid- bereikapparaat online of in Google Stores. Er wordt beweerd dat de Pixel 5a de camera van de Pixel 5 zal bevatten en $ 450 kost in de VS.

Andere door Prosser genoemde specificaties zijn onder meer een 6,4-inch beeldscherm met een geforceerde verversingssnelheid van 90 Hz , Qualcomm Snapdragon 765G, 6 GB RAM en geen draadloos opladen . Er wordt gezegd dat het IPX7 water- en stofbestendigheid biedt , een koptelefoonaansluiting en een 4650mAh-batterij.

Voorlopig is er niets officieel, hoewel Google eerder zei dat de Pixel 5a "aangekondigd zou worden in lijn met de introductie van de a-serie telefoon van vorig jaar". De Pixel 4a is uitgebracht in augustus 2020, dus 26 augustus 2021 voor de Pixel 5a is zeker aannemelijk. Je kunt alle geruchten rondom de Pixel 5a lezen in onze aparte functie.