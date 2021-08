Wat is Google Tensor en op welke apparaten wordt het gevoed?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft onlangs de Pixel 6 en Pixel 6 Pro bevestigd en richtte zich op het nieuwe systeem op een chip (SoC) in de aankomende telefoons. Het wordt de Tensor SoC genoemd en is vernoemd naar de Tensor Processing Units (TPU) die Google in zijn datacenters gebruikt. Dit is wat u moet weten over Tensor.

Tensor is de interne SoC van Google. Het is geen enkele processor. Voorheen vertrouwde Google op Qualcomm-processors, net als de meeste andere Android-apparaten in de VS. Wereldwijd is er echter meer variatie, waarbij Samsung, MediaTek en Huawei allemaal chips voor Android-telefoons produceren.

Houd er rekening mee dat Apple zijn eigen in-house silicium heeft, de A-serie chips. Dat betekent niet dat Tensor en de A-serie van Apple gelijkwaardig zijn - Tensor is een systeem op een chip met een mix van componenten die Google heeft ontworpen of in licentie heeft gegeven. Dat is misschien de reden waarom Google zoveel tijd besteedt aan het hameren op de voordelen van kunstmatige intelligentie en machine learning van Tensor, in plaats van details over CPU, GPU en RAM te bespreken.

Die componenten hebben invloed op hoe snel een telefoon lijkt, hoe lang de batterij meegaat, mobiele connectiviteit, enz. Er zijn ook co-processors die speciale taken uitvoeren, zoals beeldverwerking of beveiliging. Google heeft wel ervaring op die gebieden: respectievelijk de Pixel Visual Core en Titan M-chip zijn beide in eerdere telefoons verschenen. En vergeet niet dat Google al jaren Tensor Processing Units maakt voor zijn servers.

Maar Google Tensor is de eerste keer dat Google een mobiele TPU speciaal voor een telefoon heeft geïntroduceerd.

Google geeft al persdemos van wat de nieuwe TPU in Tensor kan doen in de Pixel 6. Het gebruikt bijvoorbeeld machine learning om fotos te verbeteren. In één demo liet Google naar verluidt een wazige foto van een kind zien, maar nadat hij door de TPU van Tensor was gegaan, leek het gezicht van de peuter scherper. In een andere demo, Pixels functie voor automatische ondertiteling op het apparaat, snel en nauwkeurig vertaalde taal in een video die in realtime van het Frans naar het Engels wordt afgespeeld.

Naast de TPU bevat de Pixel 6 een nieuwe versie van Googles Titan M-beveiligingschip. In de blogpost die de Pixel 6 aankondigde, beweerde Google: "met de nieuwe beveiligingskern van Tensor en Titan M2 heeft Pixel 6 de meeste lagen hardwarebeveiliging in elke telefoon".

Het is vijf jaar geleden dat Google Pixel-telefoons begon te maken, maar toch wordt er vaak gevraagd of het hardware serieus neemt. Google zei dat het vier jaar geleden begon te werken aan Tensor-silicium (rond de tijd dat het aankondigde dat het HTCs telefoonhardware-divisie wilde kopen). We vermoeden dat, met alle belangrijke concurrenten van Google die ervaring opdoen met het maken van hun eigen in-house silicium, Google wilde bewijzen dat de Pixel-lijn er niet alleen een hobbyproject voor is.

Maar Google heeft ook veel gesproken over hoe computerbeperkingen het hebben geïnspireerd om Tensor te maken. "We begonnen met het bouwen van een technologisch platform gebouwd voor mobiel waarmee we onze meest innovatieve AI en machine learning (ML) naar onze Pixel-gebruikers konden brengen", zei Google in een blogpost waarin Pixel 6 werd aangekondigd. "We wilden onze eigen System on a Chip ... Tensor is gebouwd voor hoe mensen hun telefoons vandaag de dag gebruiken en hoe mensen ze in de toekomst zullen gebruiken".

Het bedrijf legde uit dat steeds meer smartphonefuncties worden aangedreven door AI en ML. Tensor ontgrendelt niet alleen computerbronnen voor die taken, maar kan ook helpen om nieuwe, specifieke ervaringen te bieden voor Pixel-gebruikers, of het nu gaat om een vernieuwd camerasysteem of spraakherkenning.

Het hoogtepunt van Tensor is dat het de krachtigste AI- en ML-modellen van Google rechtstreeks op # Pixel6 kan verwerken .



Je ziet een getransformeerde ervaring voor de camera, spraakherkenning en vele andere Pixel 6-functies.



(6/13) — Gemaakt door Google (@madebygoogle) 2 augustus 2021

Tensor lijkt te zijn ontworpen door Google. Maar het is nog niet bekend of Google zelf alle interne componenten maakt - zoals de CPU, GPU en 5G-modem - of dat het ze van anderen in licentie geeft. Tot nu toe heeft Google gezegd dat het verantwoordelijk is voor de mobiele TPU voor AI-operaties en de Titan M2-chip voor beveiliging.

Google heeft niet alleen niet gedeeld wie de CPU en GPU van Tensor heeft ontworpen, maar het deelt ook geen benchmarks voor prestaties. Die details komen misschien later.

Zo enthousiast om onze nieuwe aangepaste Google Tensor-chip te delen, die al 4 jaar in de maak is (voor schaal)! Tensor bouwt voort op onze 2 decennia computerervaring en het is onze grootste innovatie in Pixel tot nu toe. Zal in de herfst op Pixel 6 + Pixel 6 Pro verschijnen. https://t.co/N95X6gFxLf pic.twitter.com/wHiEJRHJwy — Sundar Pichai (@sundarpichai) 2 augustus 2021

Dit najaar, waarschijnlijk in oktober, brengt Google twee nieuwe Pixel-telefoons uit: Pixel 6 en 6 Pro . Het zullen premium geprijsde telefoons zijn die worden aangedreven door Tensor. Ze zullen ook de eerste apparaten zijn die worden gelanceerd met de interne SoC van Google. We gaan ervan uit dat meer Google-apparaten Tensor, of versies ervan, langs de lijn zullen krijgen.