Google bevestigt Pixel 6 en Pixel 6 Pro, mogelijk gemaakt door Google Tensor

(Pocket-lint) - Google heeft de ongebruikelijke zet gedaan om een heleboel details te bevestigen over zijn toekomstige smartphones, de Google Pixel 6 en de Pixel 6 Pro .

Door afbeeldingen van het apparaat te delen, heeft Google nu bevestigd dat het ontwerp is zoals eerder gelekt, met een camerabalk over de hele achterkant van de telefoon.

Zowel de Pixel 6 als de Pro zullen dit ontwerp hebben, maar de Pixel 6 Pro heeft meer ruimte boven die achterste camerabalk.

De cameras zijn geüpgraded, waarbij Google zegt dat het nieuwe camerasysteem te groot is om in een klein vierkantje te passen zoals de vorige apparaten, vandaar de overstap naar iets substantiëlers.

De Pro heeft drie cameras, met een 4x optische telelens.

Er zijn drie kleurencombinaties voor elk van de modellen, waarbij de Pro een "licht gepolijst aluminium" frame krijgt en de 6 een matte afwerking krijgt. We kunnen ook aan een van de Pixel 6 Pro-afbeeldingen zien dat deze gebogen randen naar het scherm heeft.

Het ziet eruit als een complete heroverweging van wat de Pixel probeert te zijn - en een enorme stap verwijderd van het redelijk ingetogen ontwerp van de Pixel 5 .

De telefoon zal natuurlijk Android 12 en Material You hebben, terwijl veel van de ervaringen zullen leunen op Googles evoluerende bekwaamheid met machine learning - het zal spraakopdrachten, vertaling, dictatie en ondertiteling stimuleren - wat ons naar het volgende brengt.

Een groot deel van deze aankondiging gaat helemaal niet over de telefoons, het gaat over iets anders: Google Tensor. Het gerucht gaat al lang dat Google aan zijn eigen silicium werkt - met de codenaam Whitechapel - en nu hebben we bevestiging en het heet Tensor.

Er is tot nu toe niet veel gezegd over Tensor, maar Google zegt dat het over het ontwerp heeft nagedacht vanuit een gebruikersperspectief, om ervoor te zorgen dat alle kunstmatige intelligentie- en machine learning-applicaties erop konden draaien - van computationele fotografie tot realtime vertaling.

Beveiliging vormt ook de kern van Tensor met een nieuwe beveiligingskern en Titan M2, waarvan Google beweert dat Pixel 6 "de meeste beveiligingslagen in elke telefoon" zal hebben.

Google zegt dat Tensor al 4 jaar in ontwikkeling is.

"Dit is de grootste innovatie in Pixel die we tot nu toe hebben gemaakt, ontworpen in samenwerking met onze AI- en Android-teams om de komende jaren de beste ervaring te bieden op het snijvlak van hardware, software en AI", zegt Sundar Pichai, CEO van Google .

Dit is allemaal slechts een plaag voor nu, om ervoor te zorgen dat je niet te veel wordt afgeleid door de grote aankondiging van Samsung medio augustus of de lancering van een nieuwe iPhone in september , waarbij Google belooft dat alles later in het jaar zal worden onthuld .

Meestal worden Pixels in oktober aangekondigd en dan verwachten we de volledige details over de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro te krijgen.