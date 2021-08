Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft plannen aangekondigd om de aanmeldings- en service-ondersteuning voor apparaten met Android 2.3.7 of hoger te beëindigen.

Elke Android-telefoon of -tablet waarop de software wordt uitgevoerd, de definitieve versie van Gingerbread, geeft gebruikers vanaf 27 september geen toegang tot hun account, zo heeft Google uiteengezet in zijn ondersteuningsblog .

"Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om onze gebruikers veilig te houden, zal Google vanaf 27 september 2021 niet langer inloggen op Android-apparaten met Android 2.3.7 of lager toestaan", zegt het bedrijf.

"Als u zich na 27 september aanmeldt bij uw apparaat, krijgt u mogelijk gebruikersnaam- of wachtwoordfouten wanneer u Google-producten en -services zoals Gmail, YouTube en Maps probeert te gebruiken."

Natuurlijk is deze ontwikkeling alleen een zorg voor degenen die een extreem oud Android-apparaat hebben - versie 2.3.7 is immers bijna 10 jaar geleden uitgebracht.

Echter, gezien de geschatte drie miljard actieve Android-apparaten in de wereld, en het feit dat veel mensen graag oude apparaten vasthouden en van tijd tot tijd gebruiken, zal dit waarschijnlijk nog steeds een kleine beving veroorzaken.

Voor degenen die van plan zijn hun apparaat na de deadline te gebruiken, geeft Google aan dat sommige services beschikbaar zullen zijn voor gebruik in de browser. En natuurlijk kan alles vanaf Android 3.0 en hoger nog steeds inloggen op Google-accounts, dus het is de moeite waard om te controleren of uw oude apparaat de mogelijkheid heeft om de sprong te maken.

Al met al is dit een onvermijdelijke en noodzakelijke stap van Google. Deze apparaten zouden enige tijd geleden zijn gestopt met het verkrijgen van nieuwe software-updates, en het aantal gebruikers maakt het onderhoud waarschijnlijk tot een vruchteloze taak.

Denk echter aan de resterende HTC ThunderBolt- en Samsung Galaxy S-apparaten die er zijn.