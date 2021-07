Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn aanwijzingen dat Google werkt aan een nieuwe app en een nieuwe methode voor iPhone-gebruikers om hun gegevens over te zetten naar een Android-telefoon. Het wordt nogal voorspelbaar Overschakelen naar Android genoemd.

In theorie zullen Apple iOS-gebruikers hun apps, sms, contacten, media en andere gegevens van de iPhone naar hun nieuwe Android-apparaat kunnen kopiëren. En zo te horen, is het draadloos gedaan.

De details werden ontdekt door 9to5Google, die een APK uit elkaar haalde en melding maakte van de app en enkele hints over hoe het werkt.

In tegenstelling tot de huidige methode voor gegevensoverdracht die in Pixel-telefoons is ingebouwd als onderdeel van het installatieproces, lijkt dit een downloadbare app uit de Play Store en iOS App Store.

Bovendien lijkt het erop dat het via wifi werkt, vergelijkbaar met de Clone Phone-apps van Huawei en Oppo.

Met die apps - bijvoorbeeld Oppos Clone Phone - download je de Clone Phone-app op je oude Android-telefoon en scan je vervolgens een QR-code met een camera die de telefoon vertelt om verbinding te maken met dat apparaat als een wifi-hotspot.

Eenmaal verbonden, selecteert u welke items u wilt kopiëren. Dat omvat alles, van sms-berichten tot fotos, video, muziek en agenda-evenementen. Bevestig vervolgens en het wordt allemaal draadloos overgedragen.

Het enige verschil hier is dat deze apps meestal niet werken voor iPhone-gebruikers en fabrikantspecifiek zijn.

Het dichtst in de buurt dat momenteel bestaat, is de Smart Switch-app van Samsung , waarmee je bijna alles van je iPhone naar een nieuw Samsung-apparaat kunt kopiëren.

Nu steeds meer mensen telefoons kopen van bedrijven zoals Xiaomi, is het logisch dat Google een service uitbrengt in de App Store die het mogelijk maakt om over te zetten tussen iPhone en Android die niet fabrikantspecifiek is.