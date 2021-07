Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naar verwachting zal Google zijn Pixel 6- en Pixel 6 Pro- smartphones iets later dit jaar aankondigen, en het laatste gerucht heeft ons wat meer informatie gegeven over de camera van de Pixel 6 Pro.

Er wordt beweerd - via meerdere geruchten en renders - dat de Pixel 6 een dubbele camera aan de achterkant zal bieden, terwijl de Pixel 6 Pro een drievoudige camera aan de achterkant zal hebben, waarbij de derde lens van de Pro een telelens is.

Het laatste rapport, dat afkomstig is van XDA Developers , heeft de derde bèta van Android 12 geclaimd die is uitgerold naar Pixel-telefoons met een update van de Google Camera-app en de APK toont aan dat deze telelens 5X zoom zou kunnen bieden.

Bij het graven in de APK vond de site verwijzingen naar de "ultra-tele" -camera en details om te suggereren dat de 5X-zoomoptie beschikbaar zal zijn in de zoeker.

XDA Developers wees erop dat een stilstaand beeld van een video die door Google werd gedeeld op zijn I/O-ontwikkelaarsconferentie ook hintte op een 5X zoomlens, waarbij de details in de APK hiervoor meer bewijs bieden.

Eerdere rapporten zeiden dat de Google Pixel 6 een 50-megapixel hoofdcamera en een 12-megapixel ultragroothoekcamera zal hebben, terwijl de Pixel 6 Pro dezelfde hoofd- en ultragroothoeklenzen zal hebben, met de toevoeging van een 48- megapixel telelens.

Voorlopig is er niets bevestigd, maar je kunt alle geruchten over Pixel 6 en Pixel 6 Pro volgen in onze afzonderlijke functies. We hebben ook een functie die de specificaties van de twee apparaten met elkaar vergelijkt.

