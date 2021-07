Google Pixel 6- en 6 XL-namen verschijnen in ontwikkelaarsvorm

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Google Pixel 6 en 6 Pro zijn de afgelopen maanden allebei het onderwerp geweest van veel geruchten, maar het laatste lek zorgt ervoor dat Google zelf de twee apparaten terloops noemt.

Na de start van de Google for Games Developer Summit van dit jaar, waar nieuwe tools voor Android-gameontwikkelaars werden onthuld, verschenen de Pixel 6 en, interessant genoeg, de Pixel 6 XL beide op een formulier voor een nieuwe gamemodus-API, gespot door XDA Developers .

We zeggen interessant omdat het grotere Pixel 6-apparaat in eerdere lekken is aangeduid als de Pixel 6 Pro in plaats van Pixel 6 XL. Gezien de toevallige naamsvermelding van de onaangekondigde apparaten in de vorm, kan het zijn dat het niets betekent en gewoon een typfout is, of misschien hebben alle eerdere lekken al maanden de verkeerde naam gebruikt.

De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro worden naar verwachting rond oktober officieel onthuld. De gelekte renders suggereren een aanzienlijke afwijking qua ontwerp in vergelijking met eerdere Pixel-apparaten.

De Pixel 6 zou een 6,4-inch display, dubbele camera aan de achterzijde, 8 GB RAM en opslagmogelijkheden van 128 GB en 256 GB hebben. De Pixel 6 Pro zou ondertussen een 6,71-inch scherm, drievoudige achteruitrijcamera, 12 GB RAM en opslagopties van 128 GB, 256 GB en 512 GB hebben.

Je kunt alle geruchten over de twee apparaten lezen in onze afzonderlijke Pixel 6- en Pixel 6 Pro- functies. U kunt ook in een andere functie lezen hoe ze zich naar verwachting met elkaar verhouden.