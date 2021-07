Google Pixel 5a landt bij de FCC, lancering op handen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In alle opzichten staat de volgende betaalbare Pixel van Google op het punt te lanceren. Drie varianten van de Pixel 5a zijn verschenen op de FCC, wat sterk suggereert dat het niet lang zal duren voordat het op de markt komt.

De FCC-lijsten onthullen drie afzonderlijke modelnummers voor de telefoon: G4S1M, GR0M2 en G1F8F. In werkelijkheid zul je bij lancering geen echte fysieke verschillen tussen hen opmerken.

Het is waarschijnlijk dat deze verschillende mobiele mogelijkheden zullen hebben voor verschillende providers en netwerken. De G1F8F zal bijvoorbeeld verschillende LTE-banden inschakelen en CDMA uitschakelen. Althans, volgens de bevindingen van @Cstark_27 op Twitter.

Andere details uit de FCC-lijst geven ons niet veel om mee te werken. Het bevestigt dat de telefoon 802.11ac WiFi, Bluetooth LE en NFC zal hebben (wat je allemaal zou verwachten op een moderne telefoon).

Het zal ook sub-6 5G-ondersteuning en een 3,5 mm koptelefoonpoort bieden. Afgezien daarvan is er weinig anders te winnen bij het doorlezen van alle Pixel 5a-vermeldingen in de database van de FCC.

Volgens lekken zal de 5a erg lijken op de Pixel 5 en Pixel 4a 5G en zijn gemaakt van polycarbonaat. We verwachten een fysieke vingerafdruksensor aan de achterkant, een geperforeerde camera aan de voorkant (uitgesneden in een 6,2-inch OLED-scherm) plus een dubbel camerasysteem aan de achterkant.

Oorspronkelijk werd verwacht dat het in juni zou worden gelanceerd, maar de release is uitgesteld. Google heeft bevestigd dat de telefoon bestaat en dat deze (tenminste) in de VS en Japan wordt gelanceerd.

Andere details zijn voorlopig slechts speculatie, maar met de komst van echt bewijs van de FCC, zou het niet te lang moeten duren voordat dit allemaal is bevestigd (of ontkend).