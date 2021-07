Specificaties Google Pixel 6 en 6 Pro onthuld in nieuw lek

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Google Pixel 6 en 6 Pro verschijnen pas over een paar maanden, maar we weten al hoe ze eruit zullen zien en het laatste lek onthult ook enkele van de ontbrekende specificaties.

Jon Prosser van FrontPageTech - die zon trackrecord heeft - presenteerde een tijdje geleden de Pixel 6- en Pixel 6 Pro- ontwerpen, en nu is hij terug met een rapport dat beweert enkele details in te vullen waarover nog geen geruchten zijn .

Volgens de informatie - die naar verluidt afkomstig is van "een zeer vertrouwde bron" - zullen zowel de Pixel 6 als de Pixel 6 Pro draaien op Googles eigen aangepaste chip, met de codenaam Whitechapel, en zullen ze Wi-Fi 6 hebben, 5G ondersteunen en werken op Android 12.

Het rapport beweert dat de Pixel 6 een 6,4-inch AMOLED-scherm, 8 GB RAM, 128 GB of 256 GB opslagruimte en een 4614 mAh-batterij zal hebben. Er wordt gezegd dat het een dubbele camera aan de achterkant heeft, bestaande uit een 50-megapixel brede sensor en een 12-megapixel ultragroothoeksensor, samen met een 8-megapixel camera aan de voorkant.

De Pixel 6 Pro zou ondertussen een 6,71-inch plastic OLED-scherm, 12 GB RAM, 128 GB, 256 GB en 512 GB opslagopties en een 5000 mAh-batterij hebben. De drievoudige camera aan de achterzijde zou bestaan uit een 50 megapixel groothoeklens, 48 megapixel telelens en een 12 megapixel ultragroothoeklens, terwijl de voorkant 12 megapixels zou zijn.

Het rapport beweert ook dat de Pixel 6 en 6 Pro vijf jaar software-updates zullen hebben. Voorlopig is er nog niets officieel bevestigd, maar alle geruchten rondom de Pixel 6 en Pixel 6 Pro lees je in onze aparte features. We hebben ook een functie die de twee vergelijkt .