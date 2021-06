Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In het weekend beweerde Bloomberg dat Apple grotere iPad-modellen onderzoekt. Onderaan dat rapport ligt een klein goudklompje over de volgende Pixel-telefoon van Google.

De Pixel 5a, waarvan wordt gedacht dat het een telefoon uit het middensegment is , zou ergens in augustus moeten verschijnen. Houd er rekening mee dat Google al had bevestigd dat de Pixel 5a in de maak is en zal worden uitgebracht "in lijn met de introductie van de a-serie telefoon van vorig jaar". Gezien de twee Pixel a-serie telefoons die in 2020 werden uitgebracht, werd aangenomen dat de Pixel 5a dat zou doen. arriveren in augustus, na de Pixel 4a , of in oktober, na de Pixel 4a 5G . Bloomberg heeft natuurlijk onthuld dat er een zomerdebuut aan dek is.

Verslaggever Mark Gurman deelde mee dat de Pixel 5a in augustus 2021 moet worden aangekondigd en diezelfde maand moet worden uitgebracht. Het wordt echter alleen in de VS en Japan gelanceerd, wat betekent dat het VK momenteel niet de nieuwste betaalbare Pixel zal krijgen. Het is onduidelijk of de beperkte release van de telefoon tijdelijk of permanent zal zijn.

Op basis van lekken lijkt het erop dat de Pixel 5a erg lijkt op de Pixel 4a 5G en Pixel 5. Er wordt gedacht dat deze een behuizing van polycarbonaat biedt, met een vierkante camerabehuizing in de linkerbovenhoek, net als de Pixel 4a 5G. De Pixel 5 heeft een behuizing van geborsteld aluminium maar met een matte coating.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 23 juni 2021 · Prime Day 2021 zit er nu op!

Bekijk hier ons geruchtenoverzicht over de Pixel 5a.

Geschreven door Maggie Tillman.