(Pocket-lint) - Er zijn de afgelopen weken talloze lekken geweest rond de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro , maar het laatste gerucht suggereert dat het bedrijf ook werkt aan een Pixel-oplaadstandaard van de tweede generatie.

De originele Pixel Stand debuteerde in 2018 en biedt 10 W draadloos opladen voor de Pixel 3 en 3 XL . Sinds de lancering heeft Google verschillende functies aan de Pixel Stand toegevoegd, zoals toegang tot het Device Controls-menu van Android 11 voor smarthome-bediening en de Google Clock-functie. Het lijkt erop dat het model van de tweede generatie de aangeboden functies zou kunnen uitbreiden.

Volgens 9to5Google , die de Made by Google draadloze oplader zag in Android 12 Beta 2-code, zou de opvolger van de Pixel Stand koelventilatoren aan boord kunnen hebben om de warmte van de telefoon en de oplader zelf beter af te voeren. De Warp-oplader van OnePlus heeft fans aan boord en biedt 50 W draadloos opladen, maar er is geen indicatie in de code om te suggereren welke output de Pixel Stand zou kunnen bieden.

Het rapport op 9to5Google vermeldt echter verschillende profielen voor de stand, die het aantal ventilatoren en de snelheid waarmee ze draaien specificeren, afhankelijk van verschillende factoren. Als je bijvoorbeeld Hey Google zegt, worden de fans stiller zodat je telefoon kan horen wat je zegt en er wordt beweerd dat hetzelfde gebeurt voor de meeste apps die je microfoon gebruiken.

Er wordt ook gezegd dat er een extra stille modus is voor wanneer je telefoon in de bedtijdmodus staat, en je kunt handmatig schakelen tussen de modi Auto, Quiet en Power Boost, waarbij de laatste de ventilatoren veel sneller ziet draaien.

Er is niets om aan te geven wanneer de tweede generatie Pixel Stand zou kunnen verschijnen, maar het zou niet verwonderlijk zijn om deze later dit jaar als accessoire naast de Pixel 6-apparaten te zien verschijnen.

Geschreven door Britta O'Boyle.