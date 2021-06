Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Googles nieuwste feature drop voor Pixel-eigenaar bevat een paar nieuwe leuke en nuttige toevoegingen en zet de traditie van het bedrijf voort om na verloop van tijd extra functies te laten vallen. Enkele daarvan werden onlangs op I/O besproken .

In een aankondiging genaamd Summertime fun heeft Google aangekondigd dat de camerafunctie voor sterrennachtfotografie een extra functie krijgt.

Wanneer je je Pixel op een statief zet, overschakelt naar de nachtmodus en deze laat staan om de sterrennacht vast te leggen, wordt er niet alleen een foto van de sterren gemaakt, maar worden er ook meerdere clips gebruikt om een soort video te maken.

Google noemt het geen video, maar meer een bewegingsfoto, omdat het geen video opneemt. Het effect is dat de sterren langs de hemel bewegen. Het is vanaf nu beschikbaar op de Pixel 4 en nieuwere Pixels.

Omdat juni Pride-maand is, doet Google ook mee aan de viering door drie nieuwe kleurrijke achtergronden met Pride-thema toe te voegen aan de app Wallpapers. Deze zijn exclusief voor Pixel ontworpen door Ashton Attz. Er zijn ook ringtones en meldingen met een Pride-thema, ontworpen door LGBTQ+-makers.

Verderop in de aangekondigde drop-functie van juni waren een aantal extra nieuwe functies die - misschien - niet zo leuk zijn als de vorige twee, maar die een groter verschil zullen maken voor de manier waarop je je Pixel-telefoon gebruikt.

Gboard krijgt bijvoorbeeld slimmere kopieer- en plakmogelijkheden. Als u bijvoorbeeld een selectie van tekst kopieert die een telefoonnummer, e-mailadres of URL bevat, ziet u die fragmenten in het toetsenbord boven de bovenste rij, klaar om rechtstreeks in de app te plakken waarin u typt.

Een andere toevoeging is dat Google Assistant slimmer wordt; je kunt nu Hey Google, oproep beantwoorden of Hey Google, oproep weigeren zeggen wanneer je telefoon niet binnen handbereik is om een oproep te beantwoorden of te weigeren.

Dan zijn er de nieuwe privacy- en veiligheidstoevoegingen. Google Fotos heeft nu de functie Vergrendelde map aangekondigd op Google I/O.

Hiermee kunt u gevoelige of privéfotos opslaan in een vergrendelde map waar niemand anders toegang toe heeft. Ze worden op het apparaat opgeslagen, niet gedeeld, en je kunt zelfs je camera-app daar direct laten opslaan.

Daarnaast rolt Google een aantal bestaande functies uit in nieuwe gebieden. De functie voor het detecteren van auto-ongelukken wordt nu gelanceerd in Spanje, Ierland en Singapore, terwijl de functie Call Screen wordt uitgerold in Japan.

Om al deze nieuwe functies te krijgen, hoeft u alleen maar uw Pixel te controleren op software-updates en u zou deze in de download moeten vinden.

