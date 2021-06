Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung werkt naar verluidt samen met Google om zijn ultradunne glas (UTG) te leveren voor een toekomstige opvouwbare Pixel-telefoon.

Naast de radicaal opnieuw ontworpen Pixel 6 en Pixel 6 Pro zou Google werken aan een eigen opvouwbare smartphone. Er zijn nog relatief weinig details over het toestel, maar nieuws uit Korea meldt dat Samsungs display-arm samenwerkt met het Amerikaanse bedrijf.

Dat komt niet als een verrassing. Samsung Display werkt niet alleen met veel andere fabrikanten, de twee bedrijven werken ook samen aan het nieuwe Wear OS-project.

Misschien nog verrassender is dat Samsung bereid is het bereik van zijn ultradunne glastechnologie uit te breiden, buiten zijn eigen opvouwbare telefoons - zoals de Samsung Galaxy Z Fold 2 en de toekomstige Fold 3 .

UTG-buigbare displays zijn sterker en voelen beter aan in vergelijking met de plastic laag die op eerdere opvouwbare apparaten werd gebruikt. Google heeft duidelijk zin in een beetje van die actie.

ET News in Korea beweert ook dat de opvouwbare Google Pixel Samsungs AMOLED-displaytechnologie zal gebruiken. Zowel het paneel als het glas worden samen geleverd.

Er is geen woord over een release-venster of schema voor de vermeende telefoon, maar er wordt gezegd dat UTG-technologie dit jaar aan derden zal worden geleverd.

Geschreven door Rik Henderson.