Er lekken meer cameradetails van Google Pixel 6 en 6 Pro uit

(Pocket-lint) - Er zijn de afgelopen maanden een aantal geruchten geweest over de Google Pixel 6 en 6 Pro , inclusief volledige weergave van hun ontwerpen. Het nieuwste lek biedt echter wat meer informatie over hun cameras.

Volgens leaker @FrontTron ( via mysmartprice ) zullen de Pixel 6-apparaten worden geleverd met een cardanische, stabiele cameramodus en grote verbeteringen in video.

De leaker beweerde ook op Twitter dat de apparaten een door Google aangepaste neurale verwerkingseenheid (NPU) en beeldsignaalprocessor (ISP) zouden hebben die beter zouden zijn dan de Pixel 5 , en dat er een grotere Samsung-sensor aan boord zou zijn.

Eerdere geruchten beweerden dat de Pixel 6 een dubbele camera zou hebben en de Pixel 6 Pro een drievoudige camera aan de achterzijde. Er wordt gezegd dat beide een 50-megapixel hoofdsensor en een ultragroothoeksensor zouden hebben, terwijl de Pixel 6 Pro een 8-megapixel periscooptelelens met 5x zoom aan de mix zou toevoegen. Het is niet duidelijk naar welke van de sensoren de grotere Samsung-sensor verwijst.

Het MySmartPrice-artikel vermeldt ook dat de Pixel 6 een 120Hz-scherm en een 5000mAh-batterij zal hebben. De Pixel 6 Pro wordt ondertussen ook verwacht met een 120Hz-scherm , hoewel de batterij nog niet is genoemd.

Google zal naar verwachting de Pixel 6 en 6 Pro in oktober aankondigen, dus er is nog genoeg tijd voor meer geruchten en rapporten. Je kunt lezen wat er tot nu toe is geclaimd voor de Pixel 6 in onze round-up-functie . We hebben ook een overzicht voor de Pixel 6 Pro .

