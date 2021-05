Uitgavedatum, geruchten, functies en specificaties van Google Pixel 6 Pro

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De geruchten over de volgende Google-telefoons zijn de afgelopen maanden enorm toegenomen. Het bedrijf zou werken aan de Google Pixel 5a 5G , die het zelf heeft bevestigd, evenals de Pixel 6 en Pixel 6 Pro.

Alle geruchten rondom de Pixel 5a 5G lees je in onze aparte feature en we hebben ook een feature voor de Pixel 6 , maar hier focussen we ons op de Pixel 6 Pro.

Oktober 2021

Waarschijnlijk vlaggenschip

Google onthult zijn Pixel-apparaat doorgaans in de tweede helft van het jaar, normaal gesproken in oktober. Tijdens de I / O Developer Conference zei Google "vallen" voor de Pixels-onthulling, dus we zouden voorlopig ook dit jaar in oktober tekenen.

Qua prijs zaten de Pixel 3 en 3 XL en de Pixel 4 en 4 XL allemaal in dezelfde prijsklasse als vlaggenschip-smartphones. De Pixel 5 was ondertussen qua prijs gericht op het middensegment.

Het is momenteel niet duidelijk wat Google dit jaar qua prijs gaat doen, hoewel het niet verrassend zou zijn om de Pixel 6 rond dezelfde prijs te zien als de Pixel 5 en de Pixel 6 Pro duurder.

Opvallende horizontale camerabehuizing

Drievoudige camera

Ponsgat camera aan de voorkant

Gewaagde kleuropties

Er zijn verschillende weergaven online verschenen van de Google Pixel 6 Pro, die allemaal een behoorlijk grote afwijking vertonen ten opzichte van eerdere Pixel-apparaten. Het lijkt erop dat het een vergelijkbaar ontwerp zal volgen als de Pixel 6, maar met drie lenzen aan de achterkant in vergelijking met twee.

Er lijkt een gecentraliseerde camera aan de voorkant te zijn gecentraliseerd aan de bovenkant van het scherm, en het scherm zou licht gebogen zijn aan de randen en een vingerafdruksensor onder het scherm hebben .

@OnLeaks x Digit.in

Aan de achterkant lijkt het alsof er een grote, smalle uitstekende camerabehuizing komt die de breedte van de telefoon overspant en twee kleuren van elkaar scheidt. Het lijkt er ook op dat Google kiest voor heldere en gedurfde kleuropties, die ook te zien zijn in de nieuwste Android 12- software.

Sommige geruchten suggereerden een camera aan de voorkant onder het scherm, maar we denken niet dat dit zal gebeuren voor het model van dit jaar.

6,67-inch scherm

Gebogen scherm

Quad HD +, 120Hz?

Vingerafdruksensor onder het display

Volgens geruchten krijgt de Google Pixel 6 Pro een 6,67-inch beeldscherm en is daarmee iets groter dan het scherm van de Pixel 5. Het is ook groter dan de Pixel 4 XL, die een 6,3-inch scherm had.

We verwachten een Quad HD + -resolutie op de Pixel 6 Pro, evenals een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz , waardoor deze kan concurreren met die van de Samsung Galaxy S21 en S21 + en de OnePlus 9 Pro , hoewel niets wordt bevestigd als nog.

Zoals hierboven vermeld, wordt een vingerafdruksensor onder het scherm geclaimd voor de Pixel 6 Pro en wordt beweerd dat het scherm aan de randen licht gebogen zal zijn.

Google eigen chip of Qualcomm Snapdragon

UWB-technologie

5G-connectiviteit

Er wordt beweerd dat Google werkt aan zijn eigen systeem-op-chip, intern bekend als Whitechapel. Blijkbaar werkt het bedrijf met Samsung aan de chip en het zal vergelijkbare prestaties bieden als de Snapdragon 700-serie van Qualcomm.

Het is niet duidelijk of de chip in de Pixel 6 en Pixel 6 Pro past, of dat het Pro-model mogelijk terugkeert naar Qualcomms vlaggenschip Snapdragon-hardware, momenteel de 888.

Er zijn momenteel geen geruchten over batterijcapaciteit, RAM of opslagopties, hoewel verwacht wordt dat de Pixel 6 Pro een 5G-apparaat zal zijn met ultrabreedbandtechnologie .

Drievoudige camera

4K camera aan de voorkant?

Nacht zicht

Op basis van de weergaven heeft de Pixel 6 Pro een drievoudige camera aan de achterzijde. Er zijn nog geen details bekend over de samenstelling van de cameras, maar het kan zijn dat het Pro-model een periscooptelelens toevoegt aan de hoofd- en ultragroothoeklenzen van de Pixel 5.

Andere geruchten hebben gesuggereerd dat de camera aan de voorkant 4K-video-opnames zou kunnen uitschakelen en het is waarschijnlijk dat we functies zoals Night Sight zullen blijven zien.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Pixel 6.

Seriële leaker OnLeaks heeft enkele Pixel 6 Pro-renders gedeeld, in navolging van de renders die zijn gepubliceerd door Jon Prosser. Ze laten een soortgelijk ontwerp zien, maar bieden wat meer details, waaronder de schermgrootte van de 6 Pro en een paar meer hoeken.

Details over niet-uitgebrachte apparaten zijn onthuld in de Android 12 Beta.

Google kondigde Android 12 aan tijdens zijn I / O-ontwikkelaarsconferentie en onthulde een enorm herontwerp. Het bedrijf verwees ook naar "vallen" voor de lancering van Pixels, en liet ook doorschemeren dat we UWB zouden zien in een toekomstige Pixel-handset.

Jon Prosser publiceerde in samenwerking met @RendersbyIan enkele renders van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Volgens Prosser zijn de weergaven gemaakt op basis van daadwerkelijke fotos van het echte product, niet op basis van schemas.

Verder bewijs suggereert dat Google werkt aan een aangepaste Whitechapel-chip die in de Pixel 6 zal worden opgenomen.

Mishaal Rahman van XDA deelde op Twitter dat Google experimenteert met UWB-ondersteuning op een aankomend apparaat met de codenaam Raven, wat de Pixel 6 zou kunnen zijn.

9to5Google meldde dat Google aan het experimenteren was met het inbouwen van UWB-technologie in zijn Android-hardware, speculerend dat dit zou worden aangetroffen in de Pixel 6-telefoons.

9to5Google beweerde dat Google twee telefoons ontwikkelt met een op Arm gebaseerde "GS101" -processor, met de codenaam "Whitechapel".

XDA-ontwikkelaars meldden dat Google werkt aan nieuw GS101-silicium voor zijn 2021 Pixel-telefoons. Het zei: "De SoC zal een configuratie met drie clusters hebben met een TPU (Tensor Processing Unit). Google verwijst ook naar zijn volgende Pixel-apparaten als" onverschrokken uitgeruste telefoons ", waarvan we denken dat ze een geïntegreerde Titan M-beveiligingschip hebben. (codenaam Citadel). "

XDA-ontwikkelaars meldden dat ze bewijs in Android 12-code hadden gevonden dat suggereert dat de Pixel 6 kan worden geleverd met een vingerafdrukscanner onder het scherm.

9to5Google verdiepte zich in een update van de Google Pixel-camera-app die suggereert dat de Pixel 6 een gecentraliseerde perforatorcamera zou kunnen gebruiken en 4K-video-opname zou ondersteunen.

Mishaal Rahman van XDA-ontwikkelaar tweette een aantal functies die hij vond in de Android 12-ontwikkelaarscode, wat suggereert dat wijzigingen in de gebruikersinterface het meer eenhandig maken en er was ook sprake van ondersteuning voor vingerafdrukscanners onder het scherm naast gezichtsherkenning.

Nu het embargo is opgeheven, volgt hier mijn rode draad met wijzigingen die ik heb gevonden in Android 12 Developer Preview 1. - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18 februari 2021

Een patent voor een toekomstige Pixel-telefoon werd opgemerkt door Patently Apple zonder zichtbare camera aan de voorkant.

