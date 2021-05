Google Pixel 6 krijgt op zijn beurt een verbluffend ontwerplek

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Google Pixel 6 en Google Pixel 6 Pro hebben tongen kwispelen, waardoor het vuur hoger wordt met een serie of spraakmakende renderingen. Nu krijgen we een goede blik op de Pixel 6 van een betrouwbare bron, Steve Hemmerstoffer.

Oorspronkelijk onthuld door Jon Prosser, heeft de aasleaker - ook bekend als @OnLeaks - nu extra afbeeldingen van de Pixel 6 gedeeld, als aanvulling op de eerder uitgebrachte afbeeldingen voor de Pixel 6 Pro.

Als we met 91mobiles werken, hebben we nu een goed gedetailleerde blik op de kleinere telefoon van het paar, die naar verluidt een 6,4-inch plat scherm heeft in plaats van het 6,67-inch gebogen scherm van de Pixel 6 Pro.

We weten niet of de rand rond de zal zo breed in het vlees zijn als deze in deze weergaven lijkt, maar dat geeft de Pro zeker een meer verbeterde uitstraling.

De telefoon zou 158,6 x 74,8 x 8,9 mm meten, met die achterste camerabrug naar verluidt 11,8 mm.

Er worden twee cameras verwacht aan de achterkant van dit model, waarbij de periscooptelelens die op de 6 Pro wordt verwacht, wordt gemist. Er gaan geruchten dat er mogelijk een verschuiving plaatsvindt naar een 50-megapixel hoofdsensor in deze camera, wat misschien het vertrek aangeeft van de 12-megapixelsensor die al een aantal generaties wordt gebruikt.

We verwachten gedurfde kleuren voor de nieuwe Pixel-modellen en deze kleuren kunnen worden weerspiegeld in Android 12 waarmee de telefoon naar verwachting zal worden gelanceerd.

Er gaat ook een gerucht dat Google zijn eigen hardware ontwikkelt, met een chip met de codenaam Whitechapel die mogelijk in het hart van deze telefoon zit.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die momenteel verkrijgbaar zijn Door Chris Hall · 4 mei 2021 · De beste smartphones die je momenteel kunt kopen, met het beste van iPhone en Samsung, en alles wat Android te bieden heeft

Er is veel dat we niet weten over dit toekomstige apparaat, maar als deze ontwerpen doorgaan naar de laatste telefoon, is er genoeg om enthousiast over te zijn. Klik op de bronlink om de 360-video van dichterbij te bekijken.

Geschreven door Chris Hall.