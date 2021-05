Het radicale ontwerp van Google Pixel 6 Pro wordt opnieuw weergegeven

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In een klassiek geval van one-upmanship heeft een beruchte leaker zijn eigen afbeeldingen van de aanstaande Pixel 6 geproduceerd om die van een andere beruchte leaker te corrigeren.

Steve Hemmerstoffer - ook bekend als @OnLeaks - wordt beschreven als "een nauwkeuriger" afbeelding en heeft ons een goed gedetailleerd overzicht gegeven van de Pixel 6, terwijl hij ook enkele fysieke details van deze telefoon heeft uitgewerkt.

Een pluim @jon_prosser die een vrij goede blik op de # Pixel6Pro heeft gedeeld .



Dat gezegd hebbende, zijn afbeelding is niet zo vlekkeloos ...



Daarom ben ik terug om een nauwkeuriger beeld te geven van dit apparaat + weergavegrootte + afmetingen + 360 ° video, namens @digitindia https://t.co/SjL80zE2Ys pic.twitter.com/vF2lVyJKBN - Steve H.McFly (@OnLeaks) 20 mei 2021

Fans hebben gelijk om opgewonden te zijn: dit ziet eruit als een enorm vertrek voor de apparatenfamilie van Google en een serieuze aanval op het vlaggenschipsegment.

Google heeft met ontwerp gespeeld ten opzichte van eerdere Pixels, met als meest opvallende detail de feloranje Pixel 4 XL . Oranje staat weer op het menu, gebruikt als kleurstelling in dit opvallende nieuwe ontwerp.

De achterkant van de telefoon komt overeen met de originele Pixel 6-lekken die we onlangs van Jon Prosser hebben gezien, waarbij de camera de achterkant overspant, waardoor er veel meer ruimte is voor lenzen.

We kunnen er niet zeker van zijn dat de camera-uitrusting is zoals beschreven: @OnLeaks is meestal erg goed met het fysieke ontwerp van een telefoon, maar op sommige details, zoals lenzen, oppervlaktetexturen enzovoort, kan niet altijd worden vertrouwd .

Maar dit zou een drievoudige camera-opstelling op de Pixel 6 Pro kunnen zien, met een periscoop-telelens die zich bij de hoofd- en ultragroothoekcameras voegt.

Toch is dit een opvallende blik op het toekomstige apparaat, waarbij opnieuw wordt vermeld dat er een Pixel 6 en een Pixel 6 Pro zullen zijn, terwijl wordt beweerd dat de Pixel 6 Pro een 6,67-inch display zal hebben met gebogen randen en een camera met een centrale perforator.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die momenteel verkrijgbaar zijn Door Chris Hall · 4 mei 2021 · De beste smartphones die je momenteel kunt kopen, met het beste van iPhone en Samsung, en alles wat Android te bieden heeft

Er is geen fysieke vingerafdrukscanner op deze afbeeldingen, dus er wordt gedacht dat ze naar het scherm gaan. Er zouden ook stereoluidsprekers aanwezig zijn.

We hebben in het verleden een aantal lekken over deze telefoon gezien en we zijn er zeker van dat we in de toekomst nog veel meer zullen zien - Google is meestal redelijk goed in het bevestigen van sommige details zelf.

We verwachten de lancering pas in oktober 2021, na de lancering van Android 12 , maar we verwachten dat deze telefoon een showcase wordt voor de nieuwe ontwerptaal van Android 12. Het heeft zeker veel mensen enthousiast gemaakt - en met geruchten dat Google zijn eigen Whitechapel-hardware zou kunnen gebruiken, heeft het op dit moment het gevoel van een baanbrekend apparaat.

Geschreven door Chris Hall.