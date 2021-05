Pixel 6-modelnummers ontdekt in Android 12 Beta

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft Android 12 Beta 1 op de markt gebracht terwijl het de weg inslaat naar de volgende generatie mobiele software. Aangekondigd op Google I / O 2021 , is de software beschikbaar voor een reeks Pixel-telefoons en geselecteerde partnerapparaten.

Hoewel vroege releases zijn ontworpen voor feedback en ontwikkeling - en om fans een vroege blik te laten werpen op wat er gaat komen - wordt elke release onderworpen aan forensisch onderzoek om te zien wat er nog meer op de loer ligt in de software.

Het goede nieuws is dat de Android 12 Beta een selectie modelnummers lijkt weg te gooien voor toekomstige Pixel-apparaten.

Hoewel dit ons niet veel opwinding geeft, kan het feit dat de geruchten dat de opvouwbare Pixel een modelnummer heeft, door veel mensen als een positief teken worden beschouwd, en is het zeker nuttig om rapporten met betrekking tot bepaalde modellen op één lijn te brengen.

Het is echter soms zo dat er codenamen of modelnummers worden gebruikt die nooit resulteren in een apparaat dat op de markt komt.

Zoals gedetailleerd door 9to5Google, zijn hier de apparaten met codenamen en modelnummers:

Pixel 5a 5G: Barbet G4S1M

Pixel 6: Oriole GR1YH

Pixel 6: Raven GF5KQ

Vouwpixel: paspoort GPQ72

Eerdere geruchten hebben gesuggereerd dat we twee versies van de Pixel 6 zullen zien - de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro , dus het is geen verrassing dat hier twee modelnummers verschijnen.

Elders, tijdens de Google I / O-keynote, waren er tal van verwijzingen naar "herfst 2021", dat is wanneer we verwachten dat Android 12 definitief zal worden en wanneer we de lancering van de Pixel 6 verwachten, waarschijnlijk in de eerste weken van oktober.

Geschreven door Chris Hall.