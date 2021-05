Wanneer krijgt mijn telefoon Android 12?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft de eerste bètaversie van Android 12 aangekondigd, van een ontwikkelaarservaring naar een waar meer mensen mee kunnen werken.

Het is de eerste stap op weg naar de volgende Android-update, Android 12, die een groot aantal veranderingen met zich mee zal brengen. U kunt hier zien wat er in Android 12 komt.

We volgen updates in het hele Android-universum, maar we zijn ver verwijderd van de laatste releasedag, dus voorlopig is alleen de Android 12 Beta beschikbaar.

Android 12 komt eerst naar Pixel-apparaten en je kunt de Android 12 Beta meteen downloaden als je het wilt uitproberen. Beta 1 werd aangekondigd op 18 mei, maar we zouden pas in september 2021 de definitieve softwarerelease verwachten.

De volgende apparaten kunnen Android 12 Beta gebruiken, maar houd er rekening mee dat dit geen definitieve software is en dat sommige functies mogelijk niet werken op telefoons:

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4a (5G)

Pixel 4a

Pixel 5

We verwachten dat Pixel 6 uit de doos wordt gelanceerd met Android 12. We verwachten dat de bovenstaande apparaten in september 2021 naar Android 12 zullen verhuizen, maar deze datum is niet bevestigd.

Andere Android-apparaten hebben ook toegang tot de Android 12 Beta en het zijn waarschijnlijk ook enkele van de eerste apparaten die worden geüpdatet naar Android 12.

Aangezien Android 12 nog lang niet definitief is, zijn we nog niet van alle fabrikanten voorzien - we zullen die fabrikanten alleen aan de lijst toevoegen als ze een aankondiging doen of als ze deel uitmaken van de bètaversie. De meeste fabrikanten zullen de update-tijdlijnen pas aankondigen als Android 12 is uitgebracht en we verwachten dat dit rond september 2021 zal zijn.

In plaats daarvan concentreren we ons op die apparaten die toegang hebben tot de Android 12 Beta, of die zijn aangekondigd als partners in de bèta.

OPMERKING: De Android 12 Beta is onvolledige software en u gebruikt deze op eigen risico.

Asus heeft bevestigd dat het onderdeel zal zijn van de Android 12-bèta.

Asus Zenfone 8

Nokia heeft bevestigd dat het wordt opgenomen in de Android 12 Beta.

Nokia X20

Het zal geen verrassing zijn dat OnePlus onderdeel is van de Beta.

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

Oppo maakt deel uit van de Android 12 Beta.

Oppo Find X3 Pro

Realme maakt deel uit van de Android 12 Beta, maar we weten niet welke apparaten.

Sharp heeft bevestigd dat het deel uitmaakt van de bèta, maar de meegeleverde toestellen zijn niet onthuld.

Tecno biedt bètatoegang op één van zijn apparaten.

Tecno Camon 17

TCL staat Android 12 Beta-toegang toe.

TCL 20 Pro 5G

Vivo zit in het bètaprogramma met één telefoon.

Vivo iQOO 7Legend

Xiaomi biedt een van de breedste reeks apparaten op de Android 12 Beta.

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X Pro

ZTE biedt de Android 12 Beta aan.

ZTE Axon 30 Ultra 5g (alleen China)

Geschreven door Chris Hall.