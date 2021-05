Android 12 wordt geleverd met een enorm nieuw ontwerp en privacyverbeteringen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De meest drastische herziening van de gebruikersinterface sinds 2014 is onthuld. De radicale ontwerpwijziging van Android 12 is niet langer alleen het spul van geruchten.

Zoals eerdere lekken hebben gesuggereerd, is er een grote verandering in de manier waarop widgets worden gepresenteerd en aangepast. Maar meer dan dat: de volledige interface van elke menu-, laag- en aandelenapp is opnieuw ontworpen.

Google heeft gezegd dat het - naast het heroverwegen van de kleuren, vormen, licht en beweging - ingebouwde functies heeft om u meer transparantie te geven over welke apps toegang hebben tot welke delen van de telefoongegevens. Het geeft u ook meer controle over hoeveel van die gegevens worden gedeeld.

Met Android 12 kunnen gebruikers praktisch elk element van de gebruikersinterface aanpassen. Google noemt het Material You.

U kunt kleurenpallettes kiezen; achtergrondkleuren en accenten selecteren en de lijn en tekstdikte en het contrast aanpassen. Bovendien wordt het niet alleen toegepast op de gebruikersinterface van de telefoon, maar ook op alle standaard Google-apps.

Met één functie kunt u automatisch een aangepast thema maken, puur op basis van de hoofdkleuren van de achtergrond van uw startscherm.

De vervolgkeuzelijst met snelle instellingen is volledig opnieuw ontworpen en bevat meer handige schakelaars en bedieningselementen voor zaken als Google Pay en Home-bedieningselementen.

Om uw informatie veilig te houden, is er een nieuw privacydashboard. Het rapporteert over alle apps op uw telefoon, zodat u gemakkelijk kunt zien welke apps toegang hebben tot welke machtigingen.

Voor uw locatie - wanneer een app om toegang vraagt - kunt u er zelfs voor kiezen om alleen een geschatte locatie te delen in plaats van een precieze locatie.

In de vervolgkeuzelijst zijn er zelfs bedieningselementen om je microfoon en camera uit te schakelen, zodat geen enkele app er toegang toe heeft terwijl ze zijn geblokkeerd.

Nee, niet het nummer van Jack Johnson. Googles nieuwste Android-visie zal zien dat het beter speelt met andere door Google aangedreven apparaten. Of dat nu uw Chromebook of Android TV-toestel is .

U kunt met uw telefoon inloggen op uw Chromebook en al berichten op uw laptopscherm lezen, maar met de laatste update heeft u zelfs toegang tot recente fotos die op uw telefoon zijn gemaakt.

Wat uw tv betreft, u kunt uw telefoon als afstandsbediening gebruiken - vergelijkbaar met de afstandsbediening van de iPhone voor Apple TV - waar u uw touchscreen als trackpad kunt gebruiken of het toetsenbord kunt gebruiken om te typen.

Android 12 beta 1 is vanaf vandaag beschikbaar voor het publiek om te downloaden en te testen op hun apparaten.

Je kunt een voorproefje krijgen van de veranderingen in de video die hieronder op het officiële Android-kanaal is gepost:

Geschreven door Cam Bunton.