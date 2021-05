Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na een vroeg lek dat suggereerde dat er een grote ontwerpwijziging naar Android 12 zou komen, toont een meer recent diepgaand lek meer details over het frisse uiterlijk.

Zoals eerder werd gesuggereerd, krijgen widgets in Android 12 een nieuw uiterlijk met kleine fragmenten van relevante updates die erin worden weergegeven.

Vergelijkbaar met de recente Pixel 6-hardwarelekken , werd het Android 12-lek gepubliceerd door Jon Prossers YouTube-kanaal Front Page Tech . Daarin zien we een volledige promovideo die we deze week zogenaamd te zien zullen krijgen op Google I / O.

De video toont een interface met nieuwe vloeiende animaties die in de software zijn ingebouwd, evenals een frisse kijk op themas en kleuren. Net als het lek van de telefoon, lijkt de gebruikersinterface van de software erg geïnspireerd op de jaren 70 door de keuze van sinaasappels en pasteltinten.

Een grote verandering is hoe meldingen lijken te zijn veranderd in de meldingenbalk. In plaats van een cluster met pictogrammen, is er een klok met een klein nummer dat aangeeft hoeveel meldingen u heeft, die u vervolgens naar beneden kunt trekken om te laten zien wat ze zijn.

Deze kleine meldingsindicator bevindt zich ook in de bovenhoek van het vergrendelscherm, waar een nieuwe grotere klok vooraan en in het midden staat.

We zouden ook een opnieuw ontworpen toetsenbord van Google verwachten, plus de veelbesproken mogelijkheid met één hand waarmee je elementen van de interface naar beneden kunt slepen voor eenvoudig gebruik met één hand.

Als het lek klopt, zou dit de meest radicale ontwerpwijziging van Google in een aantal jaren kunnen zijn en zal Android 12 een frisse uitstraling krijgen die het waarschijnlijk al een paar jaar nodig heeft.

Afgezien van het uiterlijk aan de oppervlakte, zou Google ook de beveiliging voor Android 12 verdubbelen.

Gelukkig is er heel weinig tijd om te wachten tot we erachter komen hoeveel ervan echt is. Google zal ons morgen ongetwijfeld een volledige rondleiding door de software geven bij de opening van de I / O-keynote.

Geschreven door Cam Bunton.