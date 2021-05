Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een significant renderlek gepubliceerd dat laat zien hoe de Pixel 6-reeks telefoons van Google eruit zou kunnen zien. En het is veilig om te zeggen dat deze in niets lijken op de modellen die Google eerder heeft gelanceerd .

3D-renders tonen een apparaat met gepolijste, afgeronde metalen randen en een ietwat jaren 70 geïnspireerd kleurenschema. Het grote punt van gesprek is echter waarschijnlijk de camerabult.

In tegenstelling tot de meeste andere fabrikanten en - inderdaad - in tegenstelling tot de laatste Pixels , heeft dit een aanzienlijke uitsteeksel die de volledige breedte van de telefoon beslaat, waardoor het een bewuster onderdeel is van het ontwerp van de achterkant.

Dat betekent dat, in plaats van een paar cameras in een vierkant te hebben gebundeld, de cameras in een lijn zijn gerangschikt. Concreet lijkt het alsof de kleinere Pixel 6 twee cameras heeft, terwijl de grotere zogenaamde Pixel 6 Pro een drievoudig systeem heeft.

Het scherm aan de voorkant lijkt super dunne randen te hebben, wat wederom een aanzienlijke afwijking markeert ten opzichte van eerdere Pixel-modellen . Het is ook ooit zo licht gebogen aan de randen.

Aan de voorkant lijkt het erg op de recente telefoons van Samsung en heeft het zelfs een ingebouwde vingerafdruksensor in plaats van de fysieke Pixel Imprint-sensor die meestal op de achterkant wordt geplaatst.

De telefoon is gelekt op het YouTube-kanaal van Jon Prosser - Front Page Tech - en is gemaakt in samenwerking met @RendersbyIan . Volgens Prosser zijn de weergaven gemaakt op basis van daadwerkelijke fotos van het echte product, niet op basis van schemas.

Zelfs de kleuren zijn zogenaamd nauwkeurig. Dat betekent dus dat er een wit en oranje model is, een soort bleekoranje Pro-model en een champagne / gouden model. Prosser zei wel dat er andere kleuren zouden kunnen zijn, maar dit zijn de enige die hij zag.

Dat betekent dat als de bron legitiem is en de apparaten definitief zijn, dit zo dicht mogelijk bij het echte werk ligt totdat het telefoonbereik wordt gelanceerd.

We weten niet precies wanneer dat zal zijn, maar de lancering van grote Pixel-series vindt meestal later in het jaar plaats zodra we de feestdagen naderen.

