Pixel 6 met een aangepaste Whitechapel-chip?

(Pocket-lint) - Er zijn aanwijzingen dat het volgende vlaggenschip van Google - de Pixel 6 - de eerste op maat gemaakte zelfgemaakte processor van Google zal bevatten.

Met de codenaam Whitechapel - en ook wel GS101 genoemd - zou deze processor Google een blad laten zien uit het boek van Apple, Samsung en Huawei en telefoons bouwen die werken op een chipset die niet is ontworpen en geproduceerd door Qualcomm.

Het bewijs verscheen in de vorm van een URL naar een webpagina die was gereserveerd voor Android-technici en vermeldde specifiek zowel het GS101-modelnummer als de codenaam Whitechapel.

Volgens XDA Developers - de site die dit ontdekte en voor het eerst rapporteerde - werd de URL gedeeld met het AOSP (Android Open Source Project) met een team van Google-ingenieurs die de app probeerden bij te werken die verantwoordelijk is voor Soli-radargebaren op de Pixel 4 .

In het specifieke bericht in kwestie verwijst de ingenieur naar een apparaat met de naam P21 waarvan wordt beweerd dat het de Pixel 6 is of een ander apparaat dat later dit jaar op de markt zal worden gebracht. (Niet de Pixel 5a, want die wordt aangedreven door een Snapdragon-chip).

Details over de daadwerkelijke processor zelf zijn momenteel niet bekend, maar het gerucht gaat dat het ontwerp ervan een drie-clusteropstelling zal aannemen, inclusief een Tensor Processoring Unit voor machine learning-functies en een geïntegreerde beveiligingschip.

Als het uiteindelijk wordt gelanceerd, zou dit een belangrijke stap betekenen voor Google en Android in het algemeen. Snapdragon wordt al jaren gezien als de standaard chipset bij uitstek voor bijna elke fabrikant, inclusief Google.

Nu Google ervoor kiest om zijn eigen ARM-gebaseerde silicium te ontwerpen en - vermoedelijk - Android-software te optimaliseren om het meeste uit de mogelijkheden van die chipset te halen, zou dit zeker een reden zijn voor kopers om te kiezen voor de Pixel-reeks in plaats van Snapdragon-gebaseerde telefoons van derden.

Dat is - natuurlijk - als de ervaring aanzienlijk wordt verbeterd. De tijd zal leren of deze poging in Whitechapel van de grond komt.

Geschreven door Cam Bunton. Bewerken door Britta O'Boyle.