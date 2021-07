Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat Google aan een aantal smartphones werkt, waaronder de Pixel 5a 5G, de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Er zijn twee codenamen opgedoken voor Pixel 6-modellen - Oriole en Raven - met respectievelijk de modelnummers GR1YH en GF5KQ.

Er zijn veel geruchten over de Pixel 5a 5G, die we in een aparte functie hebben behandeld, en we hebben ook de Pixel 6 Pro in een aparte functie behandeld, maar hier concentreren we ons op alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Pixel6

oktober 2021

Vanaf £ 599 / $ 699

De Google Pixel 6 wordt pas in de tweede helft van 2021 verwacht. Op dit moment is er geen suggestie voor de releasedatum, maar eerdere releasepatronen van Google zouden suggereren dat oktober 2021 een goede maand zou zijn om voorlopig in te plannen. Google zei vaak "vallen" tijdens zijn I/O-ontwikkelaarsconferentie, maar meer details bood het niet.

Qua prijs zaten de Pixel 3 en Pixel 4 in het vlaggenschip van de smartphonemarkt, terwijl de prijs van de Pixel 5 het in de middenklasse categorie plaatst.

Het is momenteel niet duidelijk of de Pixel 6 een prijsstijging zal zien naar het vlaggenschipgebied, of dat Google vasthoudt aan de iets lagere prijzen. Als het bij dezelfde marge blijft als de Pixel 5 , kunnen we zien dat de prijzen beginnen bij ongeveer £ 599 / $ 699.

Ter referentie: we verwachten dat de Pixel 6 Pro het vlaggenschip is, dus dat zal waarschijnlijk duurder zijn.

Camera aan de voorkant onder het scherm?

Wijzig naar achterontwerp

Pro-model

Renders van de Google Pixel 6 zijn online verschenen en zouden zijn ontworpen op basis van afbeeldingen van het echte model. Ze tonen een dramatisch herontwerp van eerdere Pixels, met een grote camerabehuizing aan de achterkant die zich over de breedte van de telefoon verspreidt, terwijl de voorkant van het apparaat een gecentraliseerde camera met perforatiegaten , zeer dunne randen en een plat scherm heeft. Deze renders werden ondersteund door verdere renders van de standaard van een andere betrouwbare leaker.

De renders suggereren een vingerafdruksensor onder het scherm – iets dat zeker aannemelijk is, aangezien vingerafdrukscanners onder het scherm al een tijdje bestaan en op veel van de concurrenten van de Pixel staan . Het zou een verandering zijn ten opzichte van de fysieke vingerafdruksensor aan de achterkant op eerdere Pixels, maar als de camera de achterkant overspant, zou het een voor de hand liggende zet zijn.

Jon Prosser x RendersbyIan

Er is wat gepraat over een camera aan de voorkant onder het scherm, na een ingediend patent van Google, hoewel we verbaasd zouden zijn om te zien dat dit jaar en de weergaven suggereren dat dit niet iets zal zijn dat deze keer zal gebeuren.

De renders tonen heldere en gedurfde kleuropties voor de Pixel 6 en 6 Pro, met feloranje en lichtoranje, dus het lijkt erop dat Google voor een totale vernieuwing gaat als de renders nauwkeurig zijn. Gedurfdere kleuren lijken ook deel uit te maken van Android 12 , dus zowel hardware als software kunnen in dezelfde richting gaan.

@OnLeaks x @91mobiles

Pixel 6: 6,4-inch, Full HD+

Vingerafdrukscanner onder het scherm

120Hz verversingssnelheid

De Pixel 5 heeft een 6-inch scherm, maar geruchten hebben gesuggereerd dat de Pixel 6 iets groter zal zijn op 6,4-inch. Er wordt gezegd dat het een plat scherm is, in plaats van gebogen zoals de Pixel 6 Pro zou hebben.

Geruchten hebben ook beweerd dat het een Full HD + -resolutie zal hebben met een verversingssnelheid van 120 Hz. HDR-ondersteuning wordt ook verwacht.

Google-eigen chip

8 GB RAM, 128/256 GB opslag

UWB-technologie

5G-connectiviteit

Geruchten suggereren dat Google werkt aan zijn eigen system-on-chip, intern Whitechapel genoemd. Er wordt gezegd dat het bedrijf met Samsung zou kunnen werken aan de processor en er wordt beweerd dat het vergelijkbare prestaties kan bieden als de Qualcomm Snapdragon 700-serie. Er wordt ook beweerd dat het ruwe prestaties zal hebben die gelijk zijn aan die tussen de Snapdragon 865 en 888 en er wordt beweerd dat het een neurale verwerkingseenheid en een beeldsignaalprocessor bevat.

Natuurlijk, als dit niet het geval is, zal Google waarschijnlijk een Qualcomm Snapdragon-chipset aanbieden onder de motorkap van de Pixel 6. De volgende chip voor de 765G-processor van de Pixel 5 is de Snapdragon 780G, maar op dit moment is niets duidelijk . Voorafgaand aan de Pixel 5 hadden Pixel-apparaten de vlaggenschip Qualcomm Snadragon-processor, die momenteel de 888 is.

Er wordt gezegd dat er 8 GB RAM is en een keuze uit 128 GB of 256 GB opslag voor de Pixel 6.

Google bevestigde dat de aankomende Digital Car Key-functie gebruik zou maken van ultrabreedbandtechnologie , die momenteel niet wordt aangeboden in een Pixel-apparaat - een hint dat een toekomstige release dit zal bevatten.

Er gaan geruchten dat de batterijcapaciteit 4614 mAh is.

4K-video-opname vanaf de voorkant

Pixel 6: dubbele achterkant (50MP+12MP)

8MP voorkant

Google Pixel-telefoons worden geprezen om hun uitstekende cameras, dus we verwachten volledig dat de Pixel 6 op deze weg zal doorgaan. Of dat hopen we tenminste.

Op basis van de gelekte renders heeft de Pixel 6 een dubbele camera aan de achterkant, terwijl de Pixel 6 Pro een drievoudige camera aan de achterkant heeft, waarbij het Pro-model mogelijk een periscoop-telelens toevoegt. Er wordt gezegd dat er een 50-megapixel hoofdcamera en een 12-megapixel ultragroothoekcamera zou kunnen zijn.

Andere geruchten met betrekking tot cameras hebben gezegd dat de voorgestelde 8-megapixel camera aan de voorkant 4K-video-opnames zou kunnen ondersteunen en dat video-opnames in het algemeen zullen worden verbeterd in vergelijking met de Pixel 5. Er is ook sprake van een grotere Samsung-sensor aan boord en een gimbal-achtige cameramodus.

Anders is er in lekken niet beschreven wat de cameras aan de achterkant van de twee telefoons zouden kunnen bieden, maar functies zoals Night Sight worden verwacht op de Pixel 6.

Jon Prosser publiceerde een aantal ontbrekende specificaties voor de Pixel 6 en Pixel 6 Pro, waaronder details over RAM, opslag en batterij.

Leaker FrontTron beweerde op Twitter dat de Pixel 6 en 6 Pro een gimbal-achtige stabiele cameramodus, een grotere Samsung-sensor en grote video-opnameverbeteringen zouden hebben.

Pixel 6 dingen



Gimbal zoals stabiele cameramodus

Grotere Samsung-sensor, Google aangepaste NPU en ISP -> beter dan pixel 5

Grote verbeteringen in video — Tron (@FrontTron) 26 mei 2021

Max Weinbach beweerde op een podcast dat de Whitechapel SoC rauwe prestaties zal bieden tussen de Qualcomm Snapdragon 865 en 888 en dat het een neurale verwerkingseenheid en een beeldsignaalprocessor zal hebben.

Hij zei ook dat het oranje model meer perzik dan roze zou zijn en dat er ook aan een groen, zwart en zilverkleurig model werd gewerkt.

Leaker Steve Hemmerstoffer volgde zijn Pixel 6 Pro-renders op met enkele renders van de Pixel 6, in combinatie met wat extra informatie.

@OnLeaks x @91mobiles

Seriële leaker OnLeaks deelde enkele Pixel 6 Pro-renders, in navolging van de renders gepubliceerd door Jon Prosser. Ze tonen een soortgelijk ontwerp, maar bieden wat meer details, waaronder de schermgrootte van de 6 Pro en nog een paar hoeken.

@OnLeaks x Digit.in

Details over niet-uitgebrachte apparaten zijn ontdekt in de Android 12 Beta.

Google kondigde Android 12 aan tijdens zijn I/O-ontwikkelaarsconferentie en onthulde een enorm herontwerp. Het bedrijf verwees ook naar "herfst" voor de lancering van Pixels, en liet doorschemeren dat we UWB in een toekomstige Pixel-handset zouden zien.

Jon Prosser publiceerde enkele renders van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro, in samenwerking met @RendersbyIan. Volgens Prosser zijn de renders gemaakt op basis van echte fotos van het echte product, niet op basis van schemas.

Verder bewijs suggereert dat Google werkt aan een aangepaste Whitechapel-chip die in de Pixel 6 zal gaan.

Mishaal Rahman van XDA deelde op Twitter dat Google experimenteert met UWB-ondersteuning op een aankomend apparaat met de codenaam Raven, wat de Pixel 6 zou kunnen zijn.

9to5Google meldde dat Google aan het experimenteren was met het plaatsen van UWB-technologie in zijn Android-hardware, speculerend dat dit zou worden gevonden in de Pixel 6-telefoons.

9to5Google beweerde dat Google twee telefoons ontwikkelt met een op Arm gebaseerde "GS101" -processor, met de codenaam "Whitechapel".

XDA-ontwikkelaars meldden dat Google werkt aan nieuwe GS101-silicium voor zijn 2021 Pixel-telefoons. Het zei: "De SoC zal een 3-clusterconfiguratie hebben met een TPU (Tensor Processing Unit). Google verwijst ook naar zijn volgende Pixel-apparaten als "onverschrokken uitgeruste telefoons", wat volgens ons verwijst naar hen met een geïntegreerde Titan M-beveiligingschip (codenaam Citadel)."

XDA-ontwikkelaars meldden aanwijzingen in de Android 12-code die suggereren dat de Pixel 6 zou kunnen worden geleverd met een vingerafdrukscanner onder het scherm.

9to5Google dook in een update van de Google Pixel-camera-app die suggereert dat de Pixel 6 een gecentraliseerde perforatiecamera zou kunnen gebruiken en 4K-video-opname zou kunnen ondersteunen.

Mishaal Rahman van XDA-ontwikkelaar tweette enkele functies die hij vond in de Android 12-ontwikkelaarscode, wat suggereert dat veranderingen in de gebruikersinterface het meer met één hand vriendelijker maken en er was ook sprake van ondersteuning voor vingerafdrukscanners onder het scherm naast gezichtsherkenning.

Nu het embargo is opgeheven, volgt hier mijn doorlopende reeks wijzigingen die ik heb gevonden in Android 12 Developer Preview 1.

Een patent voor een toekomstige Pixel-telefoon werd opgemerkt door Patently Apple zonder zichtbare camera aan de voorkant.