(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat Google aan een aantal smartphones werkt, waaronder de Pixel 5a 5G en de Pixel 6.

Er gaan veel geruchten rond de Pixel 5a 5G, die we in een aparte functie hebben behandeld, maar hier concentreren we ons op alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Pixel 6.

Oktober 2021

Vanaf £ 599 / $ 699

De Google Pixel 6 wordt pas in de tweede helft van 2021 verwacht.Op dit moment zijn er geen geruchten over de data van evenementen, aangezien het nog een beetje vroeg is, hoewel eerdere releasepatronen van Google suggereren dat oktober 2021 een goede maand zou zijn om in te schrijven. voor nu.

Qua prijs zaten de Pixel 3 en Pixel 4 in het vlaggenschip van de smartphonemarkt en concurreerden ze met de Apple iPhone en Samsung Galaxy S. De prijs van de Pixel 5 plaatste hem echter in de middenklasse.

Het is momenteel niet duidelijk of de Pixel 6 een prijsstijging zal zien terug naar het vlaggenschipgebied, of dat Google vasthoudt aan de iets lagere prijzen. Als het zich aan hetzelfde honkbalveld houdt als de Pixel 5 , zouden we de prijzen kunnen zien beginnen vanaf ongeveer £ 599 / $ 699.

Camera aan de voorkant onder het display?

Verander naar achterontwerp

XL-model ook?

Op dit moment zijn er niet veel geruchten over het ontwerp van de Pixel 6.

Er is enige sprake van een camera aan de voorkant onder het scherm, na een ingediend patent van Google, hoewel we dat dit jaar zouden verbazen. Als het niet verschijnt, is er waarschijnlijk een camera aan de voorkant met perforatiegaten.

Er is echter ook sprake van een vingerafdruksensor onder het scherm , die het ontwerp van de achterkant zou veranderen in vergelijking met eerdere Pixel-apparaten met een ronde fysieke vingerafdruksensor. Dit is ook plausibel als onder-scherm vingerafdruk scanners zijn rond voor een tijdje geweest en zijn op veel van de Pixel concurrent s .

We verwachten dat Google kleurnamen zoals Just Black en Clearly White behoudt en we verwachten dat de vierkante camerabehuizing blijft bestaan, al valt er niets te zeggen dat deze niet kon veranderen.

Qua grootte zijn er enkele suggesties dat een Pixel 6 XL zou kunnen verschijnen nadat een modus voor één hand verscheen in een Android 12-softwarecode. De Pixel 5 kwam slechts in één formaatoptie nadat eerdere modellen er twee aanboden, maar op dit moment is het niet duidelijk of de Pixel 6 terug zal gaan naar twee.

6-inch, Full HD +

Vingerafdrukscanner onder het display

120Hz verversingssnelheid

De Pixel 5 heeft een 6 inch beeldscherm met een Full HD + resolutie en een pixeldichtheid van 432ppi. Het heeft HDR-ondersteuning en biedt een verversingssnelheid van 90 Hz.

We verwachten dat Pixel 6 vergelijkbaar zal bieden, tenzij er een Pixel 6 XL is, in welk geval de Pixel 5 waarschijnlijk tussen de Pixel 6 en Pixel 6 XL zal zitten.

We zouden graag een verversingssnelheid van 120 Hz zien , maar Apple heeft het getallenspel ook op dit gebied nog niet gespeeld, hoewel er geruchten gaan dat de iPhone 13 Pro-modellen deze route inslaan. Een plat beeldscherm is waarschijnlijk en zoals vermeld, suggereren geruchten dat het een onder-beeldschermscanner zou kunnen hebben.

Google-eigen chip

UWB-technologie

5G-connectiviteit

Volgens geruchten werkt Google aan zijn eigen systeem-op-chip, intern genaamd Whitechapel. Er wordt gezegd dat het bedrijf met Samsung zou kunnen werken aan de processor en er wordt beweerd dat het vergelijkbare prestaties zou kunnen bieden als de Qualcomm Snapdragon 7-serie.

Als dit niet het geval is, biedt Google waarschijnlijk een Qualcomm Snapdragon-chipset onder de motorkap van de Pixel 6. De volgende chip voor de Pixel 5s 765G-processor is de Snapdragon 780G, maar op dit moment is niets duidelijk in geruchten. Voorafgaand aan de Pixel 5 hadden Pixel-apparaten de vlaggenschip Qualcomm Snadragon-processor, momenteel de 888.

Tot nu toe is er geen woord over batterijcapaciteit of RAM- en opslagopties voor de Pixel 6, hoewel er wordt gesproken dat Google werkt aan Ultra Wide Band-technologie , waarvan wordt gezegd dat deze in de Pixel 6 zou kunnen verschijnen.

Omdat de Pixel 5 een 5G-handset is, verwachten we dat de Pixel 6 ook 5G-connectiviteit biedt.

4K video-opname van voren

Dubbel achter?

Google Pixel-telefoons worden geprezen om hun uitstekende camera-aanbod, dus we verwachten volledig dat de Pixel 6 op deze weg zal doorgaan. Of we hopen in ieder geval van wel.

De enige geruchten met betrekking tot cameras op dit moment zijn de bewering dat de camera aan de voorkant 4K-video-opnamen zou kunnen ondersteunen.

Anders is er niet gedetailleerd in lekken wat de cameras aan de achterkant zouden kunnen bieden, maar functies zoals Night Sight worden verwacht op de Pixel 6. De Pixel 5 heeft een dubbele camera aan de achterkant, maar sommige aanpassingen zijn waarschijnlijk, zelfs als de hardware grotendeels hetzelfde blijft.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Pixel 6.

Mishaal Rahman van XDA deelde op Twitter dat Google experimenteert met UWB-ondersteuning op een aankomend apparaat met de codenaam Raven, wat de Pixel 6 zou kunnen zijn.

9to5Google meldde dat Google aan het experimenteren was met het inbouwen van UWB-technologie in zijn Android-hardware, speculerend dat dit zou worden aangetroffen in de Pixel 6-telefoons.

9to5Google beweerde dat Google twee telefoons ontwikkelt met een op Arm gebaseerde "GS101" -processor, met de codenaam "Whitechapel".

XDA-ontwikkelaars meldden dat Google werkt aan nieuw GS101-silicium voor zijn 2021 Pixel-telefoons. Het zei: "De SoC zal een configuratie met drie clusters hebben met een TPU (Tensor Processing Unit). Google verwijst ook naar zijn volgende Pixel-apparaten als" onverschrokken uitgeruste telefoons ", waarvan we denken dat ze een geïntegreerde Titan M-beveiligingschip hebben. (codenaam Citadel). "

XDA-ontwikkelaars meldden dat ze bewijs in Android 12-code hadden gevonden dat suggereert dat de Pixel 6 kan worden geleverd met een vingerafdrukscanner onder het scherm.

9to5Google verdiepte zich in een update van de Google Pixel-camera-app die suggereert dat de Pixel 6 een gecentraliseerde perforatorcamera zou kunnen gebruiken en 4K-video-opname zou ondersteunen.

Mishaal Rahman van XDA-ontwikkelaar tweette een aantal functies die hij vond in de Android 12-ontwikkelaarscode, wat suggereert dat wijzigingen in de gebruikersinterface het meer eenhandig maken en er was ook sprake van ondersteuning voor vingerafdrukscanners onder het scherm naast gezichtsherkenning.

Nu het embargo is opgeheven, volgt hier mijn rode draad met wijzigingen die ik heb gevonden in Android 12 Developer Preview 1. - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18 februari 2021

Een patent voor een toekomstige Pixel-telefoon werd opgemerkt door Patently Apple zonder zichtbare camera aan de voorkant.

Geschreven door Britta O'Boyle.