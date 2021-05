Pixel 6 zou kunnen wedijveren met iPhone 12 door UWB-connectiviteit aan te bieden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google test naar verluidt ondersteuning voor ultrabreedband (UWB) -connectiviteit, met name voor Android-hardware zoals de Pixel 6-serie.

Mishaal Rahman van XDA deelde op Twitter dat Google experimenteert met UWB-ondersteuning op een aankomend apparaat met de codenaam Raven. Er wordt aangenomen dat dit apparaat deel uitmaakt van de Pixel 6-telefoonfamilie. Raven zou zich dit najaar kunnen aansluiten bij een ander apparaat, met de codenaam Oriole, beide met de Whitechapel GS101-chip van Google .

Ik heb zojuist vernomen dat Google de ondersteuning voor Android 12s Ultra-wideband (UWB) API test op "raven", een van de codenamen die zouden kunnen behoren tot de GS101-aangedreven next-gen Pixels. - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 30 april 2021

9to5Google bevestigt de tweet van Rahman en beweert dat het te zien is in documentatie die aantoont dat Google inderdaad met UWB-hardware heeft gewerkt, hoewel het geen aanvullende informatie bood over hoe de Pixel 6-familie UWB-connectiviteit zou gebruiken, aangezien bestaande Nest-hardware de technologie niet biedt.

Ultra-wideband (UWB) verscheen in 2019 op de radar van consumentenelektronica, toen Apple aankondigde de U1-chip in de iPhone op te nemen. Het heeft vervolgens zijn weg gevonden naar enkele andere belangrijke technologiegebieden en we verwachten de komende jaren nog veel meer van UWB te zien. We vermoeden zelfs dat UWB naast de iPhone 11-serie en iPhone 12-serie naar verschillende vlaggenschip-smartphones zal komen.

Een draadloos communicatieprotocol met een kort bereik, het gebruikt hoge frequenties die ruimtelijke en directionele gegevens kunnen leveren. Het voordeel dat UWB biedt ten opzichte van bestaande technologieën, is dat het veel beter is in het bereik met grotere nauwkeurigheid, dus twee UWB-apparaten zouden met veel grotere precisie weten waar de andere was dan Bluetooth of GPS. Bekijk hier onze UWB-gids voor meer informatie over de technologie en actuele gebruiksscenarios.

