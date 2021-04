Google Guacamole zou kunnen veranderen hoe "Hey Google" werkt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google is naar verluidt ingesteld om het leven gemakkelijker te maken voor Android-gebruikers die oproepen willen beantwoorden en via spraak met hun apparaten willen communiceren.

In plaats van Hey Google te blaffen en vervolgens een commando, kunnen gebruikers binnenkort gewoon stop zeggen om een alarm te stoppen, of eenvoudige commandos van één woord gebruiken om oproepen te beantwoorden.

Met de codenaam Guacamole is de functie al een tijdje in versies van de Google- app gespot - sinds versie 12.8. De code die in de APK is gevonden, is bijgehouden om te ontdekken wat deze doet. Nu denken 9to5Google en anderen dat het is ontworpen om sommige spraakinteracties te vereenvoudigen.

De laatste vermelding van Guacamole werd gevonden in de instellingen van de Google-app, met een vermelding onder de codenaam waarin staat dat het er is om "dingen snel gedaan te krijgen". Android Police ontdekte dat het betrekking heeft op spraaksnelkoppelingen: "Sla niet Hey Google over voor hulp bij snelle taken", staat er op de instellingenpagina.

Er is ook een huidige inactieve schuifregelaar naast de koptekst van de spraaksnelkoppelingen, die ook aangeeft "u moet go / assistant-guacamole lezen voordat u zich aanmeldt". De weblink is ook dood - hij bezoekt een huidige niet-bestaande webpagina.

Er wordt gedacht dat de functie in testvorm zou kunnen worden onthuld op Google I / O 2021 . De virtuele ontwikkelaarsconferentie begint op 18 mei.

Geschreven door Rik Henderson.